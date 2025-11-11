Відео
Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

11 листопада 2025 р. 13:06

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація навколо України більше не несе загрози світової війни. За його словами, за його президентства бойових дій вдалося б уникнути, а без нього конфлікт міг призвести до Третьої світової, але цього не станеться.

Про це і не лише дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 11 листопада

Запрошені гості:

  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради;
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016–2019 рр.);
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;
  • Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Пйотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, також нещодавно Дональд Трамп призначив спецпосланця від США для переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

Також лідер США назвав умову за якої знизить мита для Індії.

