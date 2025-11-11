Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не несет угрозы мировой войны. По его словам, при его президентстве боевых действий удалось бы избежать, а без него конфликт мог привести к Третьей мировой, но этого не произойдет.
Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 11 ноября
Приглашенные гости:
- Алексей Якубин, кандидат политических наук;
- Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета;
- Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;
- Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
- Денис Попович, военный аналитик;
- Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;
- Петр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши.
Напомним, также недавно Дональд Трамп назначил спецпосланника от США для переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Также лидер США назвал условие при котором снизит по шлины для Индии.