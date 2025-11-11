Видео
Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

11 ноября 2025 г. 13:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не несет угрозы мировой войны. По его словам, при его президентстве боевых действий удалось бы избежать, а без него конфликт мог привести к Третьей мировой, но этого не произойдет.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 11 ноября

Приглашенные гости:

  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета;
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;
  • Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Петр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, также недавно Дональд Трамп назначил спецпосланника от США для переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также лидер США назвал условие при котором снизит по шлины для Индии.

