Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не несет угрозы мировой войны. По его словам, при его президентстве боевых действий удалось бы избежать, а без него конфликт мог привести к Третьей мировой, но этого не произойдет.

Приглашенные гости:

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета;

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);

Денис Попович, военный аналитик;

Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;

Петр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, также недавно Дональд Трамп назначил спецпосланника от США для переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также лидер США назвал условие при котором снизит по шлины для Индии.