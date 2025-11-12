Відео
Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2025 р. 08:00

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про те, що ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках помітно ускладнилася. Воїни угруповання військ "Південь" ведуть важкі бої за Рівнопілля та Яблукове, стримуючи постійні атаки ворога. Найбільша активність противника спостерігається під Покровськом, де зосереджено близько 40% усіх бойових зіткнень, і саме там російські сили зазнають найбільших втрат.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 12 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Антон Лавринюк, командир 214 окремого штурмового батальйону;
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента; 
  • Олександр Шульга, Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Іван Шевцов полковник, начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін);
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;
  • Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ.

Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомив про зростання активності російських військ на Покровському напрямку та втрату кількох населених пунктів у Запорізькій області.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про посилення інтенсивності штурмів російської армії та зростання загрози на ключових ділянках фронту.

