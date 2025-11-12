Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил о том, что ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях заметно осложнилась. Воины группировки войск "Юг" ведут тяжелые бои за Ровнополье и Яблоково, сдерживая постоянные атаки врага. Наибольшая активность противника наблюдается под Покровском, где сосредоточено около 40% всех боевых столкновений, и именно там российские силы несут наибольшие потери.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 12 ноября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- Антон Лавринюк, командир 214 отдельного штурмового батальона;
- Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;
- Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
- Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Александр Шульга, Доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Иван Шевцов полковник, начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" (15 мобильный пограничный отряд);
- Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
- Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
- Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ.
Напомним, что Александр Сырский сообщил о росте активности российских войск на Покровском направлении и потерю нескольких населенных пунктов в Запорожской области.
Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении интенсивности штурмов российской армии и рост угрозы на ключевых участках фронта.