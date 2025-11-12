Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE arrow
Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил о том, что ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях заметно осложнилась. Воины группировки войск "Юг" ведут тяжелые бои за Ровнополье и Яблоково, сдерживая постоянные атаки врага. Наибольшая активность противника наблюдается под Покровском, где сосредоточено около 40% всех боевых столкновений, и именно там российские силы несут наибольшие потери.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 12 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Антон Лавринюк, командир 214 отдельного штурмового батальона;
  • Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Александр Шульга, Доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Иван Шевцов полковник, начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" (15 мобильный пограничный отряд);
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
  • Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ.

Напомним, что Александр Сырский сообщил о росте активности российских войск на Покровском направлении и потерю нескольких населенных пунктов в Запорожской области.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении интенсивности штурмов российской армии и рост угрозы на ключевых участках фронта.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:27 Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей

08:20 Минималка в декабре — какой будет сумма и могут ли платить меньше

08:04 Милан решил, что делать с Мдричем на следующий сезон

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

08:00 Агентство ООН выплатит по 10,8 тыс. грн в ноябре — кто в списке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Право на наследство — можно ли получить в гражданском браке

07:01 Мужчина отказался от боевой повестки — наказал ли суд

07:01 ПриватБанк открыл сезон скидок и кэшбэков — кому доступны

06:49 Как исправить ошибку в реестре "Оберіг" — инструкция

06:30 Сою из Украины покупают за бесценок — какая цена на мировом рынке

08:27 Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей

08:20 Минималка в декабре — какой будет сумма и могут ли платить меньше

08:04 Милан решил, что делать с Мдричем на следующий сезон

08:00 Агентство ООН выплатит по 10,8 тыс. грн в ноябре — кто в списке

07:15 Право на наследство — можно ли получить в гражданском браке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Мужчина отказался от боевой повестки — наказал ли суд

07:01 ПриватБанк открыл сезон скидок и кэшбэков — кому доступны

06:49 Как исправить ошибку в реестре "Оберіг" — инструкция

06:30 Сою из Украины покупают за бесценок — какая цена на мировом рынке

06:30 Предприниматели могут выехать за границу — надо ли идти в ТЦК

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2025 г. 18:19
Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

11 ноября 2025 г. 13:06
РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025 г. 8:00
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации