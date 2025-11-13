Видео
Україна
Видео

Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13 ноября 2025 г. 18:15

Text

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта остается сложной. Он назвал семь городов, вблизи которых сейчас идут самые ожесточенные бои.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 13 ноября.

О чем эфир

Александр Сирский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил Франции генералом Фабьеном Мандоном. После этого диалога он заявил, что ситуация на линии фронта остается сложной.

По словам главнокомандующего, самые ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях: Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск, Мирноград и Гуляйполе.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Руслан Горбенко — международный эксперт;
  • Валентин Наливайченко — народный депутат от "Батькивщины";
  • Денис Ярославский — начальник подготовки за рубежом управления штурмовых войск ВСУ;
  • Игорь Липсиц — доктор экономических наук;
  • Иван Плачков — министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.).

Напомним, ранее военный раскрыл тактику россиян во время штурмов. Они устраивают массированные волновые атаки.

Кроме того, 12 ноября Сырский сообщил, что РФ захватила три населенных пункта на Запорожье. Оккупанты используют для инфильтрации между украинскими позициями погодные условия.

