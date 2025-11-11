Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE arrow
Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2025 г. 18:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text
обновлено:

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text
обновлено:

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text
обновлено:

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Правительство Германии планирует в 2026 году увеличить оборонную помощь Украине до более 11,5 миллиарда евро. Окончательное согласование бюджета на 2026 год состоится 13 ноября на заседании бюджетного комитета Бундестага.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 11 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
  • глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;
  • офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Правительство Германии в 2026 году планирует увеличить оборонную помощь Украине еще на 3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим проектом бюджета - до более 11,5 миллиарда евро;
  • Средства предусмотрены в статье бюджета "Укрепление государств, на которые было совершено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации";
  • Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг, 13 ноября, для окончательного согласования проекта главного финансового документа на 2026 год.

Недавно стало известно, что глава Минобороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне.

Ранее мы информировали, что немецкую партию AfD подозревают в передаче РФ военных тайн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:26 Из-за войны в Украину вернулась болезнь времен Первой мировой

Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

18:16 В России назвали "условия" окончания войны против Украины

18:15 Квартира с панорамой моря — элитная аренда в Одессе

18:05 Эти продукты отдают со скидками до 50% — на чем можно сэкономить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:38 Коррупция в энергетике — экс-вице-премьер получил 1,2 млн долл.

17:36 Убийство Ирины Фарион — суд рассмотрел новые доказательства

17:35 Россияне увеличивают штурмы — Зеленский о ситуации на фронте

17:25 В Китае тестируют новое оружие для экстренного реагирования

17:25 В Одессе планируют закрыть взятый в прошлом году кредит — детали

18:26 Из-за войны в Украину вернулась болезнь времен Первой мировой

18:16 В России назвали "условия" окончания войны против Украины

18:15 Квартира с панорамой моря — элитная аренда в Одессе

18:05 Эти продукты отдают со скидками до 50% — на чем можно сэкономить

17:38 Коррупция в энергетике — экс-вице-премьер получил 1,2 млн долл.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:36 Убийство Ирины Фарион — суд рассмотрел новые доказательства

17:35 Россияне увеличивают штурмы — Зеленский о ситуации на фронте

17:25 В Китае тестируют новое оружие для экстренного реагирования

17:25 В Одессе планируют закрыть взятый в прошлом году кредит — детали

17:12 Не бюджетный сегмент — что происходит с ценами на сливочное масло

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

11 ноября 2025 г. 13:06
РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025 г. 8:00
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09
Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

7 ноября 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации