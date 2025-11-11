Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Правительство Германии планирует в 2026 году увеличить оборонную помощь Украине до более 11,5 миллиарда евро. Окончательное согласование бюджета на 2026 год состоится 13 ноября на заседании бюджетного комитета Бундестага.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 11 ноября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
- глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;
- офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Правительство Германии в 2026 году планирует увеличить оборонную помощь Украине еще на 3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим проектом бюджета - до более 11,5 миллиарда евро;
- Средства предусмотрены в статье бюджета "Укрепление государств, на которые было совершено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации";
- Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг, 13 ноября, для окончательного согласования проекта главного финансового документа на 2026 год.
Недавно стало известно, что глава Минобороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне.
Ранее мы информировали, что немецкую партию AfD подозревают в передаче РФ военных тайн.