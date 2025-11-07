Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE рассказывает о помощи украинцам, жилье для внутренне перемещенных лиц и социальных программах.

Посмотреть интервью с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Среди тем интервью:

Бюджет-2026: какая сумма заложена на страхование бизнеса от военных рисков?

Зарплаты учителям: когда повысят и насколько?

Выплаты ВПЛ: нужно ли менять подходы?

Необходимость обновления пенсионной реформы и формулы расчета выплат.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор не вышел из тени. Фиксируется все большее измельчение на ФОПов

Кроме того, Гетманцев сообщал, что в Украине вырос нелегальный рынок табака до 16%.