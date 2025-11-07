Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE рассказывает о помощи украинцам, жилье для внутренне перемещенных лиц и социальных программах.
Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE
Среди тем интервью:
- Бюджет-2026: какая сумма заложена на страхование бизнеса от военных рисков?
- Зарплаты учителям: когда повысят и насколько?
- Выплаты ВПЛ: нужно ли менять подходы?
- Необходимость обновления пенсионной реформы и формулы расчета выплат.
Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор не вышел из тени. Фиксируется все большее измельчение на ФОПов
Кроме того, Гетманцев сообщал, что в Украине вырос нелегальный рынок табака до 16%.