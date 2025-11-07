Видео
Видео

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE рассказывает о помощи украинцам, жилье для внутренне перемещенных лиц и социальных программах.

Посмотреть интервью с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Среди тем интервью:

  • Бюджет-2026: какая сумма заложена на страхование бизнеса от военных рисков?
  • Зарплаты учителям: когда повысят и насколько?
  • Выплаты ВПЛ: нужно ли менять подходы?
  • Необходимость обновления пенсионной реформы и формулы расчета выплат.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор не вышел из тени. Фиксируется все большее измельчение на ФОПов

Кроме того, Гетманцев сообщал, что в Украине вырос нелегальный рынок табака до 16%.

