Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE розповідає про допомогу українцям, житло для внутрішньо переміщених осіб та соціальні програми.

Подивитися інтервʼю з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Серед тем інтервʼю:

Бюджет-2026: яку суму закладено на страхування бізнесу від воєнних ризиків?

Зарплати вчителям: коли підвищать та наскільки?

Виплати ВПО: чи потрібно змінювати підходи?

Необхідність оновлення пенсійної реформи і формули обрахунку виплат.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що готельний бізнес України досі не вийшов з тіні. Фіксується все більше подрібнення на ФОПів

Крім того, Гетманцев повідомляв, що в Україні зріс нелегальний ринок тютюну до 16%.