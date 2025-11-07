Відео
Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

07 листопада 2025 р. 21:13

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

08:00 Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

20:10 Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

18:06 ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

08:00 Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

20:10 Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE розповідає про допомогу українцям, житло для внутрішньо переміщених осіб та соціальні програми.

Подивитися інтервʼю з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Серед тем інтервʼю:

  • Бюджет-2026: яку суму закладено на страхування бізнесу від воєнних ризиків? 
  • Зарплати вчителям: коли підвищать та наскільки?
  • Виплати ВПО: чи потрібно змінювати підходи?
  • Необхідність оновлення пенсійної реформи і формули обрахунку виплат.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що готельний бізнес України досі не вийшов з тіні. Фіксується все більше подрібнення на ФОПів 

Крім того, Гетманцев повідомляв, що в Україні зріс нелегальний ринок тютюну до 16%

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

20:12 Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

08:00 Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

20:10 Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

07 листопада 2025 р. 18:09
Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

07 листопада 2025 р. 13:00
Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

07 листопада 2025 р. 08:00
Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

06 листопада 2025 р. 20:10
ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

06 листопада 2025 р. 18:06
Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

06 листопада 2025 р. 13:10
Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

06 листопада 2025 р. 08:00
Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

05 листопада 2025 р. 19:00

