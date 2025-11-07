Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE розповідає про допомогу українцям, житло для внутрішньо переміщених осіб та соціальні програми.
Подивитися інтервʼю з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE
Серед тем інтервʼю:
- Бюджет-2026: яку суму закладено на страхування бізнесу від воєнних ризиків?
- Зарплати вчителям: коли підвищать та наскільки?
- Виплати ВПО: чи потрібно змінювати підходи?
- Необхідність оновлення пенсійної реформи і формули обрахунку виплат.
Нагадаємо, Гетманцев заявив, що готельний бізнес України досі не вийшов з тіні. Фіксується все більше подрібнення на ФОПів
Крім того, Гетманцев повідомляв, що в Україні зріс нелегальний ринок тютюну до 16%.