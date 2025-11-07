Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные темы дня — от международной безопасности и оборонных договоренностей до социальных инициатив и психологического здоровья украинцев в военное время. Также президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в урегулировании войны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 7 ноября

Приглашенные эксперты вместе с ведущими обсудят решение ЕС об ассоциации Украины с Европейским оборонным фондом и санкции против российского энергетического сектора. Эксперты также прокомментируют заявление о сокращении закупок нефти Индией и перспективы сотрудничества со Швецией в сфере оборонных технологий.

В военном блоке будут говорить о ситуации на Покровском направлении, где российские войска проводят массированные штурмы, а также о вызовах, с которыми сталкиваются украинские оборонщики.

Также в центре внимания будет увеличение зарплат педагогам, выплаты в рамках программы "Зимняя 1000" и бюджетные вызовы 2026 года, включая вопросы финансирования армии.

Отдельное внимание уделят вопросам мобилизации, большому количеству уголовных производств из-за уклонения от службы, а также теме правосудия, в частности, созданию Спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ. В эфире также расскажут о ситуации на оккупированных территориях, где Россия формально включила захваченные регионы в свой Южный военный округ.

В конце эфира — блок о психологическом и физическом здоровье: советы сомнолога по сну, влияние электронных устройств и режима отдыха на нервную систему, а также риски бессонницы, которая, по данным исследований, повышает вероятность деменции на 40%.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин;

Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный";

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра;

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность";

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации Украины;

Ярослав Куц, член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Алексей Леонов, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации

Дарья Пилипенко, сомнолог, клинический психолог, президент Украинского института сна ребенка.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сделал заявление о мире и окончании войны в Украине.

Также Трамп завил, что Путин якобы просил его урегулировать войну в Украине