Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

7 ноября 2025 г. 13:00

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные темы дня — от международной безопасности и оборонных договоренностей до социальных инициатив и психологического здоровья украинцев в военное время. Также президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в урегулировании войны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 7 ноября

Приглашенные эксперты вместе с ведущими обсудят решение ЕС об ассоциации Украины с Европейским оборонным фондом и санкции против российского энергетического сектора. Эксперты также прокомментируют заявление о сокращении закупок нефти Индией и перспективы сотрудничества со Швецией в сфере оборонных технологий.

В военном блоке будут говорить о ситуации на Покровском направлении, где российские войска проводят массированные штурмы, а также о вызовах, с которыми сталкиваются украинские оборонщики.

Также в центре внимания будет увеличение зарплат педагогам, выплаты в рамках программы "Зимняя 1000" и бюджетные вызовы 2026 года, включая вопросы финансирования армии.

Отдельное внимание уделят вопросам мобилизации, большому количеству уголовных производств из-за уклонения от службы, а также теме правосудия, в частности, созданию Спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ. В эфире также расскажут о ситуации на оккупированных территориях, где Россия формально включила захваченные регионы в свой Южный военный округ.

В конце эфира — блок о психологическом и физическом здоровье: советы сомнолога по сну, влияние электронных устройств и режима отдыха на нервную систему, а также риски бессонницы, которая, по данным исследований, повышает вероятность деменции на 40%.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин;
  • Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный";
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность";
  • Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации Украины;
  • Ярослав Куц, член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Алексей Леонов, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации
  • Дарья Пилипенко, сомнолог, клинический психолог, президент Украинского института сна ребенка.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сделал заявление о мире и окончании войны в Украине.

Также Трамп завил, что Путин якобы просил его урегулировать войну в Украине

