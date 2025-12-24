Видео
Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

24 декабря 2025 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отметил, что сейчас идут переговоры, способные кардинально изменить ситуацию. Глава государства подчеркнул, что для достижения мира необходимо совместное давление всех партнеров на Россию.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Говорить об актуальных событиях в студии будут:

  • командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр позывной "Макар";
  • представитель Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук,
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев,
  • председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк,
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко,
  • кандидат политических наук Алексей Якубин,
  • министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан,
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах переговоров с США во Флориде.

А также президент отметил, что Украина и США движутся к окончательному соглашению о мире.

