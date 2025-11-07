Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні теми дня — від міжнародної безпеки та оборонних домовленостей до соціальних ініціатив і психологічного здоров’я українців у воєнний час. Також президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни.
Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.
Ефір День.LIVE 7 листопада
Запрошені експерти разом з ведучими обговорять рішення ЄС про асоціацію України з Європейським оборонним фондом і санкції проти російського енергетичного сектору. Експерти також прокоментують заяву про скорочення закупівель нафти Індією та перспективи співпраці зі Швецією у сфері оборонних технологій.
У воєнному блоці говоритимуть про ситуацію на Покровському напрямку, де російські війська проводять масовані штурми, а також про виклики, з якими стикаються українські оборонці.
Також у центрі уваги буде збільшення зарплат освітянам, виплати у рамках програми "Зимова 1000" і бюджетні виклики 2026 року, включно з питаннями фінансування армії.
Окрему увагу приділять питанням мобілізації, великій кількості кримінальних проваджень через ухилення від служби, а також темі правосуддя, зокрема, створенню Спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ. В ефірі також розкажуть про ситуацію на окупованих територіях, де Росія формально включила захоплені регіони до свого Південного військового округу.
Наприкінці ефіру — блок про психологічне та фізичне здоров’я: поради сомнолога щодо сну, вплив електронних пристроїв і режиму відпочинку на нервову систему, а також ризики безсоння, яке, за даними досліджень, підвищує ймовірність деменції на 40%.
Гості ефіру:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад;
- Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний";
- Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру;
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність";
- Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України;
- Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
- Олексій Леонов, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації
- Дарʼя Пилипенко, сомнологиня, клінічна психологиня, президентка Українського інституту сну дитини.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно зробив заяву щодо миру та закінчення війни в Україні.
Також Трамп завив, що Путін нібито просив його врегулювати війну в Україні