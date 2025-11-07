Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні теми дня — від міжнародної безпеки та оборонних домовленостей до соціальних ініціатив і психологічного здоров’я українців у воєнний час. Також президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 7 листопада

Запрошені експерти разом з ведучими обговорять рішення ЄС про асоціацію України з Європейським оборонним фондом і санкції проти російського енергетичного сектору. Експерти також прокоментують заяву про скорочення закупівель нафти Індією та перспективи співпраці зі Швецією у сфері оборонних технологій.

У воєнному блоці говоритимуть про ситуацію на Покровському напрямку, де російські війська проводять масовані штурми, а також про виклики, з якими стикаються українські оборонці.

Також у центрі уваги буде збільшення зарплат освітянам, виплати у рамках програми "Зимова 1000" і бюджетні виклики 2026 року, включно з питаннями фінансування армії.

Окрему увагу приділять питанням мобілізації, великій кількості кримінальних проваджень через ухилення від служби, а також темі правосуддя, зокрема, створенню Спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ. В ефірі також розкажуть про ситуацію на окупованих територіях, де Росія формально включила захоплені регіони до свого Південного військового округу.

Наприкінці ефіру — блок про психологічне та фізичне здоров’я: поради сомнолога щодо сну, вплив електронних пристроїв і режиму відпочинку на нервову систему, а також ризики безсоння, яке, за даними досліджень, підвищує ймовірність деменції на 40%.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад;

Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний";

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру;

Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність";

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України;

Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;

Олексій Леонов, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Дарʼя Пилипенко, сомнологиня, клінічна психологиня, президентка Українського інституту сну дитини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно зробив заяву щодо миру та закінчення війни в Україні.

Також Трамп завив, що Путін нібито просив його врегулювати війну в Україні