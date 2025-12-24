Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн наголосив, що нині тривають перемовини, здатні кардинально змінити ситуацію. Глава держави наголосив, що для досягнення миру необхідний спільний тиск усіх партнерів на Росію.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в студії будуть:

командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр позивний "Макар";

речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук,

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв,

голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк,

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко,

кандидат політичних наук Олексій Якубін,

міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан,

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати переговорів зі США у Флориді.

А також президент зазначив, що Україна та США рухають до остаточної угоди про мир.