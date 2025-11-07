Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Индия, которая была ключевым покупателем российской нефти, "в значительной степени" прекратила закупки. Это решение стало резкой сменой курса после активного сотрудничества в сфере энергетики, что помогало России обходить санкции.
Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE 7 ноября.
Гости эфира
- Макар — командир роты ударных комплексов 3 ОШБр;
- Роман Еделев — юрист-международник;
- Михаил Цимбалюк — народный депутат от "Батьківщини";
- Сергей Нагорняк — народный депутат от "Слуги народа";
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил ВСУ;
- Игорь Попов — политолог;
- Даниил Шингельский — военный менеджер проекта дронопад и фонда "Вернись живым".
Напомним, ранее китайский бизнес начал отказываться от российской нефти. Общий объем, от которого отказались, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.
Также мы писали, что дипломат назвал последствия отказа Китая и Индии от нефти из России. Отсутствие альтернативных рынков сбыта создало бы критический экономический кризис для РФ.