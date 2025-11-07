Видео
Видео

Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025 г. 8:00

Индия, которая была ключевым покупателем российской нефти, "в значительной степени" прекратила закупки. Это решение стало резкой сменой курса после активного сотрудничества в сфере энергетики, что помогало России обходить санкции.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE 7 ноября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Макар — командир роты ударных комплексов 3 ОШБр;
  • Роман Еделев — юрист-международник;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от "Батьківщини";
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от "Слуги народа";
  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил ВСУ;
  • Игорь Попов — политолог;
  • Даниил Шингельский — военный менеджер проекта дронопад и фонда "Вернись живым".

Напомним, ранее китайский бизнес начал отказываться от российской нефти. Общий объем, от которого отказались, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

Также мы писали, что дипломат назвал последствия отказа Китая и Индии от нефти из России. Отсутствие альтернативных рынков сбыта создало бы критический экономический кризис для РФ.

