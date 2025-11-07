Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

Індія, яка була ключовим покупцем російської нафти, "значною мірою" припинила закупівлі. Це рішення стало різкою зміною курсу після активної співпраці у сфері енергетики, що допомагало Росії обходити санкції.

Макар — командир роти ударних комплексів 3 ОШБр;

Роман Єделєв — юрист-міжнародник;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від "Батьківщини";

Сергій Нагорняк — народний депутат від "Слуги народу";

Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських сил ЗСУ;

Ігор Попов — політолог;

Данило Шингельський — військовий менеджер проєкту дронопад та фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, раніше китайський бізнес почав відмовлятися від російської нафти. Загальний обсяг, від якого відмовилися, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Також ми писали, що дипломат назвав наслідки відмови Китаю та Індії від нафти з Росії. Відсутність альтернативних ринків збуту створив би критичну економічну кризу для РФ.