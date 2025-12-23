Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Вранці 23 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Основною метою атаки стала енергетична інфраструктура, через що в ряді регіонів введено аварійні відключення електроенергії. В результаті обстрілів є загиблі та поранені.
Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 23 грудня
Запрошені гості:
- Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною"
- Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України
- Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка YouTube-каналу "Пороблено"
- Дмитро Іванов, голова громадської організації "ДОБРОБАТ"
- Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради
- Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України
- Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)
- Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"
- Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
- Ральф Гофф, колишній керівник операцій Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії
Нагадаємо, за даними Юлії Свириденко, після масованого обстрілу України, найважча ситуація виникла на заході України. Через атаку на об'єкти енергетики, в країні запровадили аварійні відключення світла.