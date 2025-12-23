Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Вранці 23 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Основною метою атаки стала енергетична інфраструктура, через що в ряді регіонів введено аварійні відключення електроенергії. В результаті обстрілів є загиблі та поранені.

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 23 грудня

Запрошені гості:

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною"

Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України

Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка YouTube-каналу "Пороблено"

Дмитро Іванов, голова громадської організації "ДОБРОБАТ"

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України

Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Ральф Гофф, колишній керівник операцій Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії

Нагадаємо, за даними Юлії Свириденко, після масованого обстрілу України, найважча ситуація виникла на заході України. Через атаку на об'єкти енергетики, в країні запровадили аварійні відключення світла.

