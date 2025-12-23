Відео
Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

23 грудня 2025 р. 13:00

Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Вранці 23 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Основною метою атаки стала енергетична інфраструктура, через що в ряді регіонів введено аварійні відключення електроенергії. В результаті обстрілів є загиблі та поранені.

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 23 грудня

Запрошені гості:

  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною"
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України
  • Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка YouTube-каналу "Пороблено"
  • Дмитро Іванов, голова громадської організації "ДОБРОБАТ"
  • Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради
  • Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)
  • Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"
  • Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
  • Ральф Гофф, колишній керівник операцій Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії

Нагадаємо, за даними Юлії Свириденко, після масованого обстрілу України, найважча ситуація виникла на заході України. Через атаку на об'єкти енергетики, в країні запровадили аварійні відключення світла
 

