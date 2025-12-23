Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE arrow
Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

23 грудня 2025 р. 18:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов поінформували Президента України про результати перемовин із делегацією США. Сторони напрацювали драфти базової рамки договору про припинення війни та документа щодо безпекових гарантій.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в студії Новини.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру будуть:

  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після візиту української делегації до США вже готові документи щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.

Також у ГУР оцінили, чи війна може закінчитися у 2026 році.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

17:59 Чи можливе завершення війни у 2026 році — відповідь ГУР

17:57 Терехов пояснив, чим небезпечний тиск на малий бізнес

17:55 Вперше в Одесі — чемпіонат зі змішаних єдиноборств Фрі-файт

17:45 У Генштабі заявили про відхід ЗСУ із Сіверська — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Тарифи на воду — уряд звернувся до НКРЕКП щодо підвищення

17:31 Оренда житла в Україні — що буде з цінами у 2026 році

17:30 Спільний тиск на РФ — президент мав плідну розмову з фон дер Ляєн

17:25 Деякі українці отримають подвійні виплати у грудні — кому чекати

17:17 Україна піднялась у рейтингу ШІ — що тому сприяло

17:59 Чи можливе завершення війни у 2026 році — відповідь ГУР

17:57 Терехов пояснив, чим небезпечний тиск на малий бізнес

17:55 Вперше в Одесі — чемпіонат зі змішаних єдиноборств Фрі-файт

17:45 У Генштабі заявили про відхід ЗСУ із Сіверська — деталі

17:35 Тарифи на воду — уряд звернувся до НКРЕКП щодо підвищення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Оренда житла в Україні — що буде з цінами у 2026 році

17:30 Спільний тиск на РФ — президент мав плідну розмову з фон дер Ляєн

17:25 Деякі українці отримають подвійні виплати у грудні — кому чекати

17:17 Україна піднялась у рейтингу ШІ — що тому сприяло

17:10 Квартира в Одессі з видом на море — але є нюанс

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

23 грудня 2025 р. 13:00
Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

23 грудня 2025 р. 08:00
Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

22 грудня 2025 р. 18:09
У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

22 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

19 грудня 2025 р. 18:12
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

19 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

19 грудня 2025 р. 11:07

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації