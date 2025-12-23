Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов поінформували Президента України про результати перемовин із делегацією США. Сторони напрацювали драфти базової рамки договору про припинення війни та документа щодо безпекових гарантій.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в студії Новини.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру будуть:

міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

соціолог Андрій Єременко;

депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко;

політтехнолог Олег Постернак;

виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після візиту української делегації до США вже готові документи щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.

Також у ГУР оцінили, чи війна може закінчитися у 2026 році.