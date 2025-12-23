Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Утром 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура, из-за чего в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 23 декабря

Приглашенные гости:

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной"

Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины

Анна Николаева, этнолог, кандидат исторических наук, соавтор YouTube-канала "Пороблено"

Дмитрий Иванов, председатель общественной организации "ДОБРОБАТ"

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации Украины

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011)

Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"

Ральф Гофф, бывший руководитель операций Центрального разведывательного управления США в Европе и Евразии

Напомним, по данным Юлии Свириденко, после массированного обстрела Украины, самая тяжелая ситуация возникла на западе Украины. Из-за атаки на объекты энергетики, в стране ввели аварийные отключения света.