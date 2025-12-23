Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Утром 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура, из-за чего в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 23 декабря
Приглашенные гости:
- Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной"
- Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины
- Анна Николаева, этнолог, кандидат исторических наук, соавтор YouTube-канала "Пороблено"
- Дмитрий Иванов, председатель общественной организации "ДОБРОБАТ"
- Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
- Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации Украины
- Степан Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011)
- Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"
- Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
- Ральф Гофф, бывший руководитель операций Центрального разведывательного управления США в Европе и Евразии
Напомним, по данным Юлии Свириденко, после массированного обстрела Украины, самая тяжелая ситуация возникла на западе Украины. Из-за атаки на объекты энергетики, в стране ввели аварийные отключения света.