Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE arrow
Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

23 декабря 2025 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Утром 23 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура, из-за чего в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 23 декабря

Приглашенные гости:

  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной"
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины
  • Анна Николаева, этнолог, кандидат исторических наук, соавтор YouTube-канала "Пороблено"
  • Дмитрий Иванов, председатель общественной организации "ДОБРОБАТ"
  • Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
  • Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации Украины
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011)
  • Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"
  • Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
  • Ральф Гофф, бывший руководитель операций Центрального разведывательного управления США в Европе и Евразии

Напомним, по данным Юлии Свириденко, после массированного обстрела Украины, самая тяжелая ситуация возникла на западе Украины. Из-за атаки на объекты энергетики, в стране ввели аварийные отключения света.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:12 РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

13:00 Новая помощь для ВПЛ — заявки принимают в трех регионах

12:52 Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

12:47 Во Львове сократили количество трамваев и троллейбусов — причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

12:41 На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

12:35 Как рассчитать и где держать "финансовую подушку" — три места

12:21 Россия ударила по теплоэлектростанциям — какие последствия

12:20 Военнообязанный в 18 лет — можно ли выезжать за границу

13:12 РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

13:00 Новая помощь для ВПЛ — заявки принимают в трех регионах

12:52 Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

12:47 Во Львове сократили количество трамваев и троллейбусов — причина

12:45 Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:41 На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

12:35 Как рассчитать и где держать "финансовую подушку" — три места

12:21 Россия ударила по теплоэлектростанциям — какие последствия

12:20 Военнообязанный в 18 лет — можно ли выезжать за границу

12:17 Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025 г. 8:00
Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

22 декабря 2025 г. 18:09
В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

22 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

19 декабря 2025 г. 18:12
Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

19 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

19 декабря 2025 г. 11:07
США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации