Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов проинформировали Президента Украины о результатах переговоров с делегацией США. Стороны наработали драфты базовой рамки договора о прекращении войны и документа по безопасности гарантий.

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

социолог Андрей Еременко;

депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко;

политтехнолог Олег Постернак;

исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после визита украинской делегации в США уже готовы документы по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамки для окончания войны.

Также в ГУР оценили, может ли война закончиться в 2026 году.