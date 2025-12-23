Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов проинформировали Президента Украины о результатах переговоров с делегацией США. Стороны наработали драфты базовой рамки договора о прекращении войны и документа по безопасности гарантий.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после визита украинской делегации в США уже готовы документы по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамки для окончания войны.
Также в ГУР оценили, может ли война закончиться в 2026 году.