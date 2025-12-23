Видео
Україна
Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

23 декабря 2025 г. 18:11

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов проинформировали Президента Украины о результатах переговоров с делегацией США. Стороны наработали драфты базовой рамки договора о прекращении войны и документа по безопасности гарантий.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Кто в студии Новини.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира будут:

  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • социолог Андрей Еременко;
  • депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после визита украинской делегации в США уже готовы документы по гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамки для окончания войны.

Также в ГУР оценили, может ли война закончиться в 2026 году.

