В Украине планируют локализовать производство шведских истребителей Gripen. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали украинская компания и шведская Saab, что открывает путь к созданию совместного авиационного производства.

С 2033 года в Украине планируется значительная локализация проекта по производству истребителей Gripen — от крупноузловой сборки самолетов до изготовления отдельных деталей на украинских предприятиях.

Визит Анджелины Джоли в Украину — звезда Голливуда посетила Херсон, Николаев и Тернополь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет уговорить президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сергей Власенко, нардеп, ВО "Батькивщина";

Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий;

Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований;

Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Ростислав Кравец, адвокат, юрист;

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион".

