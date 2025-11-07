Видео
Україна
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

В Украине планируют локализовать производство шведских истребителей Gripen. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали украинская компания и шведская Saab, что открывает путь к созданию совместного авиационного производства.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Главные темы сегодняшнего эфира:

  • С 2033 года в Украине планируется значительная локализация проекта по производству истребителей Gripen — от крупноузловой сборки самолетов до изготовления отдельных деталей на украинских предприятиях.
  • Визит Анджелины Джоли в Украину — звезда Голливуда посетила Херсон, Николаев и Тернополь.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет уговорить президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Гости эфира

  • Сергей Власенко, нардеп, ВО "Батькивщина";
  • Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Ростислав Кравец, адвокат, юрист;
  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сильных сторонах шведских истребителей Gripen.

А также глава государства сделал заявление о передаче Украине ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия от США.

