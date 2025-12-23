Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

В ночь на 23 декабря российская армия начала массированную атаку по Украине — враг применил ракеты и дроны. Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский заслушает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах переговоров в США.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;

профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;

эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;

прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;

политолог, Председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;

и.о. Министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 гг. Ростислав Карандеев;

эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Напомним, в вечернем обращении сообщил, что визит украинской переговорной команды в США завершен. По его словам, во время поездки состоялись важные встречи и консультации с американскими партнерами.

А также Рустем Умеров подвел первые итоги второго этапа переговоров во Флориде.