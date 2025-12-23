Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE arrow
Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

В ночь на 23 декабря российская армия начала массированную атаку по Украине — враг применил ракеты и дроны. Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский заслушает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах переговоров в США. 

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;
  • профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
  • эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;
  • прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
  • политолог, Председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;
  • и.о. Министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 гг. Ростислав Карандеев;
  • эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
  • председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Напомним, в вечернем обращении сообщил, что визит украинской переговорной команды в США завершен. По его словам, во время поездки состоялись важные встречи и консультации с американскими партнерами.

А также Рустем Умеров подвел первые итоги второго этапа переговоров во Флориде.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Денежная помощь на твердое топливо — где можно получить средства

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

07:47 В нескольких областях Украины вводят аварийные отключения света

07:45 Россияне за сутки нанесли 668 ударов по Запорожской области

07:42 На Киевщине ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Карьерное консультирование для ветеранов — где можно получить

07:19 В Буденновске атакован нефтехимический завод "Ставролен" — видео

07:01 Новые правила на переводы в ПриватБанке — кто получит бонус

06:48 Россия атакует Украину крылатыми ракетами — где угроза ударов

06:40 В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

08:00 Денежная помощь на твердое топливо — где можно получить средства

07:47 В нескольких областях Украины вводят аварийные отключения света

07:45 Россияне за сутки нанесли 668 ударов по Запорожской области

07:42 На Киевщине ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ

07:30 Карьерное консультирование для ветеранов — где можно получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:19 В Буденновске атакован нефтехимический завод "Ставролен" — видео

07:01 Новые правила на переводы в ПриватБанке — кто получит бонус

06:48 Россия атакует Украину крылатыми ракетами — где угроза ударов

06:40 В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

06:32 В Киеве прогремели взрывы — что произошло

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

19 декабря
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

22 декабря 2025 г. 18:09
В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

22 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

19 декабря 2025 г. 18:12
Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

19 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

19 декабря 2025 г. 11:07
США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 декабря 2025 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации