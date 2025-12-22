Видео
Україна
Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

22 декабря 2025 г. 18:09

Верховная Рада анонсировала создание рабочей группы для проработки вопроса выборов Президента Украины во время военного положения. Команда будет работать на базе профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечер.LIVE.

Кто в студии Новости.LIVE

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада работает над созданием рабочей группы, чтобы поработать над вопросом возможных президентских выборов в Украине. Группа будет работать при соответствующем комитете - по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Экспертными мнениями по этому поводу поделятся:

  • Виктория Гриб, нардеп, внефракционная
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS"
  • Дмитрий Васильев, политический эксперт, президент развивающего агентства исследований и аналитики "Рада"
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Вячеслав Федорченко, инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады "Месть"
  • Владимир Фесенко, политолог
  • Андрей Рыженко, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.)
  • Марек Сиерант, польский журналист

Напомним, что президент Владимир Зеленский раскрыл, каким образом украинцы смогут голосовать за границей на возможных выборах.

Также ранее в эфире Ранок.LIVE председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, возможны ли выборы после войны.

