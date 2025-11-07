Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

В Україні планують локалізувати виробництво шведських винищувачів Gripen. Відповідний меморандум про співпрацю підписали українська компанія та шведська Saab, що відкриває шлях до створення спільного авіаційного виробництва.
- З 2033 року в Україні планується значна локалізація проєкту з виробництва винищувачів Gripen — від крупновузлового складання літаків до виготовлення окремих деталей на українських підприємствах.
- Візит Анджеліни Джолі до України — зірка Голлівуду відвідала Херсон, Миколаїв та Тернопіль.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче вмовити президента США Дональда Трамп зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.
- Сергій Власенко, нардеп, ВО "Батьківщина";
- Юрій Костенко, народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
- Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
- Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень;
- Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Ростислав Кравець, адвокат, юрист;
- Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон".
