Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

07 листопада 2025 р. 18:09

В Україні планують локалізувати виробництво шведських винищувачів Gripen. Відповідний меморандум про співпрацю підписали українська компанія та шведська Saab, що відкриває шлях до створення спільного авіаційного виробництва.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Головні теми сьогоднішнього ефіру:

  • З 2033 року в Україні планується значна локалізація проєкту з виробництва винищувачів Gripen — від крупновузлового складання літаків до виготовлення окремих деталей на українських підприємствах.
  • Візит Анджеліни Джолі до України — зірка Голлівуду відвідала Херсон, Миколаїв та Тернопіль.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче вмовити президента США Дональда Трамп зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Гості ефіру

  • Сергій Власенко, нардеп, ВО "Батьківщина";
  • Юрій Костенко, народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень;
  • Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Ростислав Кравець, адвокат, юрист;
  • Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про сильні сторони шведських винищувачів Gripen.

А також глава держави зробив заяву про передачу Україні ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї від США.

