Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

В Україні планують локалізувати виробництво шведських винищувачів Gripen. Відповідний меморандум про співпрацю підписали українська компанія та шведська Saab, що відкриває шлях до створення спільного авіаційного виробництва.

З 2033 року в Україні планується значна локалізація проєкту з виробництва винищувачів Gripen — від крупновузлового складання літаків до виготовлення окремих деталей на українських підприємствах.

Візит Анджеліни Джолі до України — зірка Голлівуду відвідала Херсон, Миколаїв та Тернопіль.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче вмовити президента США Дональда Трамп зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Сергій Власенко, нардеп, ВО "Батьківщина";

Юрій Костенко, народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень;

Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;

Ростислав Кравець, адвокат, юрист;

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон".

