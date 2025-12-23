Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

У ніч проти 23 грудня російська армія розпочала масовану атаку по Україні — ворог застосував ракети та дрони. Крім того, сьогодні України Володимир Зеленський заслухає доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо результатів переговорів у США.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

командир добровольчого батальону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;

професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;

прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;

політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;

в.о. Міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 рр. Ростислав Карандєєв;

експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014-2015 рр. Наталія Лісневська;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні повідомив, що візит української переговорної команди до США завершено. За його словами, під час поїздки відбулися важливі зустрічі та консультації з американськими партнерами.

А також Рустем Умєров підбив перші підсумки другого етапу переговорів у Флориді.