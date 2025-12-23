Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE arrow
Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

23 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

У ніч проти 23 грудня російська армія розпочала масовану атаку по Україні — ворог застосував ракети та дрони. Крім того, сьогодні України Володимир Зеленський заслухає доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо результатів переговорів у США.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

  • командир добровольчого батальону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;
  • професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
  • прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
  • політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;
  • в.о. Міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 рр. Ростислав Карандєєв;
  • експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014-2015 рр. Наталія Лісневська;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації  "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні повідомив, що візит української переговорної команди до США завершено. За його словами, під час поїздки відбулися важливі зустрічі та консультації з американськими партнерами.

А також Рустем Умєров підбив перші підсумки другого етапу переговорів у Флориді.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Грошова допомога на тверде паливо — де можна отримати кошти

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

07:47 У кількох областях України вводять аварійні відключення світла

07:45 Росіяни за добу завдали 668 ударів по Запорізькій області

07:42 На Київщині ввели екстрені відключення світла через атаку РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Кар'єрне консультування для ветеранів — де можна отримати

07:19 У Будьонновську атаковано нафтохімічний завод "Ставролен" — відео

07:01 Нові правила на перекази у ПриватБанку — хто отримає бонус

06:48 Росія атакує Україну крилатими ракетами — де загроза ударів

06:40 В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

08:00 Грошова допомога на тверде паливо — де можна отримати кошти

07:47 У кількох областях України вводять аварійні відключення світла

07:45 Росіяни за добу завдали 668 ударів по Запорізькій області

07:42 На Київщині ввели екстрені відключення світла через атаку РФ

07:30 Кар'єрне консультування для ветеранів — де можна отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:19 У Будьонновську атаковано нафтохімічний завод "Ставролен" — відео

07:01 Нові правила на перекази у ПриватБанку — хто отримає бонус

06:48 Росія атакує Україну крилатими ракетами — де загроза ударів

06:40 В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

06:32 У Києві пролунали вибухи — що сталося

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

22 грудня 2025 р. 18:09
У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

22 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

19 грудня 2025 р. 18:12
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

19 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

19 грудня 2025 р. 11:07
США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2025 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації