Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада анонсувала створення робочої групи для опрацювання питання виборів Президента України під час воєнного стану. Команда працюватиме на базі профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.
Хто в студії Новини.LIVE
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада працює над створенням робочої групи, щоб попрацювати над питанням можливих президентських виборів в Україні. Група буде працювати при відповідному комітеті — з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Експертними думками з цього приводу поділяться:
- Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна
- Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS"
- Дмитро Васильєв, політичний експерт, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
- Вячеслав Федорченко, інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади "Помста"
- Володимир Фесенко, політолог
- Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.)
- Марек Сіерант, польський журналіст
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розкрив, яким чином українці зможуть голосувати за кордоном на можливих виборах.
Також раніше в ефірі Ранок.LIVE голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, чи можливі вибори після війни.