Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада анонсувала створення робочої групи для опрацювання питання виборів Президента України під час воєнного стану. Команда працюватиме на базі профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада працює над створенням робочої групи, щоб попрацювати над питанням можливих президентських виборів в Україні. Група буде працювати при відповідному комітеті — з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS"

Дмитро Васильєв, політичний експерт, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Вячеслав Федорченко, інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади "Помста"

Володимир Фесенко, політолог

Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.)

Марек Сіерант, польський журналіст

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розкрив, яким чином українці зможуть голосувати за кордоном на можливих виборах.

