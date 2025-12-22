Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE arrow
Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

22 грудня 2025 р. 18:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Верховна Рада анонсувала створення робочої групи для опрацювання питання виборів Президента України під час воєнного стану. Команда працюватиме на базі профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в студії Новини.LIVE

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада працює над створенням робочої групи, щоб попрацювати над питанням можливих президентських виборів в Україні. Група буде працювати при відповідному комітеті — з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Експертними думками з цього приводу поділяться:

  • Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS"
  • Дмитро Васильєв, політичний експерт, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Вячеслав Федорченко, інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади "Помста"
  • Володимир Фесенко, політолог
  • Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.)
  • Марек Сіерант, польський журналіст 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розкрив, яким чином українці зможуть голосувати за кордоном на можливих виборах.

Також раніше в ефірі Ранок.LIVE голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, чи можливі вибори після війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

18:04 РФ готує масований удар по Україні найближчим часом, — Зеленський

18:00 Зеленський відповів, чи достатньо дронів-перехоплювачів в України

17:54 Як дістатися з Одеси до Молдови — вартість та варіанти

17:50 Поверне світло мільйону громадян — Україна отримала ТЕС від Литви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Зеленський провів Ставку — рішення щодо ППО та фронту

17:35 У Польщі підвищать виплати військовослужбовцям — нові суми

17:31 Ціни на нерухомість в Україні — чого очікувати у 2026 році

17:14 Квартира в Одесі за 6 тисяч доларів — які нюанси

17:12 Вдарять морози — як опуститься температура в Києві завтра

18:04 РФ готує масований удар по Україні найближчим часом, — Зеленський

18:00 Зеленський відповів, чи достатньо дронів-перехоплювачів в України

17:54 Як дістатися з Одеси до Молдови — вартість та варіанти

17:50 Поверне світло мільйону громадян — Україна отримала ТЕС від Литви

17:49 Зеленський провів Ставку — рішення щодо ППО та фронту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 У Польщі підвищать виплати військовослужбовцям — нові суми

17:31 Ціни на нерухомість в Україні — чого очікувати у 2026 році

17:14 Квартира в Одесі за 6 тисяч доларів — які нюанси

17:12 Вдарять морози — як опуститься температура в Києві завтра

17:08 Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами — відео

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

19 грудня
Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

22 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

22 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

19 грудня 2025 р. 18:12
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

19 грудня 2025 р. 13:00
Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

19 грудня 2025 р. 11:07
США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2025 р. 18:00
Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

18 грудня 2025 р. 14:54

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації