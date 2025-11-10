Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Логистика в Мирноград затруднена, но обеспечивается. Украинские войска отражают атаки оккупантов и уничтожают противника на подходах к городу, сообщил майор Андрей Ковалев, спикер Генштаба ВСУ.
Приглашенные эксперты:
- Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины
- Сергей Таран, политолог;
- Валерий Майборода, заместитель генерального директора Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины;
- Олег Пендзин, исполнительный директор и экономический эксперт Экономического дискуссионного клуба;
- Ярослав Железняк, народный депутат Украины, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии;
- Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.
Также военный назвал самую большую угрозу для ВСУ со стороны российских войск.