Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE arrow
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text
обновлено:

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text
обновлено:

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
Text
обновлено:

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text
обновлено:

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Логистика в Мирноград затруднена, но обеспечивается. Украинские войска отражают атаки оккупантов и уничтожают противника на подходах к городу, сообщил майор Андрей Ковалев, спикер Генштаба ВСУ.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 10 ноября.

Эфир День.LIVE 10 ноября

Приглашенные эксперты:

  • Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины
  • Сергей Таран, политолог;
  • Валерий Майборода, заместитель генерального директора Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины;
  • Олег Пендзин, исполнительный директор и экономический эксперт Экономического дискуссионного клуба;
  • Ярослав Железняк, народный депутат Украины, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии;
  • Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.

Напомним, тем временем российские войска несут большие потери в Сумах.

Также военный назвал самую большую угрозу для ВСУ со стороны российских войск.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:17 Будут трехдневные мощные магнитные бури — что произошло на Солнце

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

13:03 На восстановление дома после обстрела на Одесчине потратят 36 млн

13:00 Выплаты от 7 тыс. евро — кому предусмотрена помощь от ФРГ

12:52 РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько сбила ПВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Обречены на холод — какие дома из СССР самые некачественные

12:33 Коррупция в энергетике — в НАБУ раскрыли, как действовала схема

12:26 Депутат Киевсовета присвоила 300 тыс. грн бюджетных денег

12:20 Годовщина масштабной атаки на Одессу — как это было

12:10 Отключение света — уменьшатся ли суммы в платежках за электрику

13:17 Будут трехдневные мощные магнитные бури — что произошло на Солнце

13:03 На восстановление дома после обстрела на Одесчине потратят 36 млн

13:00 Выплаты от 7 тыс. евро — кому предусмотрена помощь от ФРГ

12:52 РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько сбила ПВО

12:45 Обречены на холод — какие дома из СССР самые некачественные

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:33 Коррупция в энергетике — в НАБУ раскрыли, как действовала схема

12:26 Депутат Киевсовета присвоила 300 тыс. грн бюджетных денег

12:20 Годовщина масштабной атаки на Одессу — как это было

12:10 Отключение света — уменьшатся ли суммы в платежках за электрику

12:04 Ежемесячная помощь на коммуналку в 450 грн — как получить

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09
Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

7 ноября 2025 г. 13:00
Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025 г. 8:00
Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

6 ноября 2025 г. 20:10
ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2025 г. 18:06
Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

6 ноября 2025 г. 13:10

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации