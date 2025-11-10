Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE arrow
Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

10 листопада 2025 р. 13:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2025
Text
Оновлено

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text
Оновлено

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2025
Text
Оновлено

20:10 Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Text
Оновлено

18:06 ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:10 Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

Text

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Text

08:00 CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2025
Text

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Логістика до Мирнограда ускладнена, але забезпечується. Українські війська відбивають атаки окупантів та знищують противника на підходах до міста, повідомив майор Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE 10 листопада.

Ефір День.LIVE 10 листопада

Запрошені експерти:

  • Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України
  • Сергій Таран, політолог;
  • Валерій Майборода, заступник генерального директора Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України;
  • Олег Пендзин, виконавчий директор та економічний експерт Економічного дискусійного клубу;
  • Ярослав Железняк, народний депутат України, партія "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, тим часом російські війська зазнають великих втрат в Сумах.

Також військовий назвав найбільшу загрозу для ЗСУ з боку російських військ. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

13:03 На відновлення будинку після обстрілу на Одещині витратять 36 млн

13:00 Виплати від 7 тис. євро — кому передбачена допомога від ФРН

12:52 РФ атакувала Україну дронами і ракетами — скільки збила ППО

12:45 Приречені на холод — які будинки з СРСР самі неякісні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Корупція в енергетиці — в НАБУ розкрили, як діяла злочинна схема

12:26 Депутатка Київради привласнила 300 тис. грн бюджетних грошей

12:20 Річниця масштабної атаки на Одесу — як це було

12:10 Відключення світла — чи зменшаться суми в платіжках за електрику

12:04 Щомісячна допомога на комуналку у 450 грн — як отримати

13:03 На відновлення будинку після обстрілу на Одещині витратять 36 млн

13:00 Виплати від 7 тис. євро — кому передбачена допомога від ФРН

12:52 РФ атакувала Україну дронами і ракетами — скільки збила ППО

12:45 Приречені на холод — які будинки з СРСР самі неякісні

12:33 Корупція в енергетиці — в НАБУ розкрили, як діяла злочинна схема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 Депутатка Київради привласнила 300 тис. грн бюджетних грошей

12:20 Річниця масштабної атаки на Одесу — як це було

12:10 Відключення світла — чи зменшаться суми в платіжках за електрику

12:04 Щомісячна допомога на комуналку у 450 грн — як отримати

11:55 НАБУ оприлюднило записи у корупційній справі в енергетиці

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

Text

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Text

08:00 CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

7 листопада
Text

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025 р. 08:00
Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

07 листопада 2025 р. 21:13
Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

07 листопада 2025 р. 18:09
Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

07 листопада 2025 р. 13:00
Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

07 листопада 2025 р. 08:00
Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

06 листопада 2025 р. 20:10
ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

06 листопада 2025 р. 18:06
Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

06 листопада 2025 р. 13:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації