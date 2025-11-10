Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Логістика до Мирнограда ускладнена, але забезпечується. Українські війська відбивають атаки окупантів та знищують противника на підходах до міста, повідомив майор Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE 10 листопада.

Ефір День.LIVE 10 листопада

Запрошені експерти:

Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України

Сергій Таран, політолог;

Валерій Майборода, заступник генерального директора Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України;

Олег Пендзин, виконавчий директор та економічний експерт Економічного дискусійного клубу;

Ярослав Железняк, народний депутат України, партія "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, тим часом російські війська зазнають великих втрат в Сумах.

Також військовий назвав найбільшу загрозу для ЗСУ з боку російських військ.