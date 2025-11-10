США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

Из-за правительственного шатдауна США временно остановили экспорт оружия на более 5 миллиардов долларов, которое предназначалось союзникам по НАТО и Украине. В Госдепе признали, что такая пауза вредит не только партнерам, но и американской оборонной промышленности.

Напомним, в США отменили более 1000 рейсов из-за прекращения работы правительства. Если шатдаун продолжится и в ноябре, будет сокращаться еще 5% внутренних авиарейсов каждую неделю.

В то же время Дональд Трамп обещает раздавать деньги американцам. Каждый гражданин получит дивиденд минимум в 2000 долларов.