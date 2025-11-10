США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

Из-за правительственного шатдауна США временно остановили экспорт оружия на более 5 миллиардов долларов, которое предназначалось союзникам по НАТО и Украине. В Госдепе признали, что такая пауза вредит не только партнерам, но и американской оборонной промышленности.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 10 ноября.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Тибор Томпа — глава венгерской общины;
- Сергей Ярый — командир беспилотных систем 28 ОМБр;
- Ярослав Макитра — политтехнолог;
- Руслан Рохов — политтехнолог;
- Василий Пехньо — военный обозреватель журналист;
- Петр Полищук — политолог;
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины;
- Александр Савченко — экономист, финансист;
- Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".
Напомним, в США отменили более 1000 рейсов из-за прекращения работы правительства. Если шатдаун продолжится и в ноябре, будет сокращаться еще 5% внутренних авиарейсов каждую неделю.
В то же время Дональд Трамп обещает раздавать деньги американцам. Каждый гражданин получит дивиденд минимум в 2000 долларов.