США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Из-за правительственного шатдауна США временно остановили экспорт оружия на более 5 миллиардов долларов, которое предназначалось союзникам по НАТО и Украине. В Госдепе признали, что такая пауза вредит не только партнерам, но и американской оборонной промышленности.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 10 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Тибор Томпа — глава венгерской общины;
  • Сергей Ярый — командир беспилотных систем 28 ОМБр;
  • Ярослав Макитра — политтехнолог;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Василий Пехньо — военный обозреватель журналист;
  • Петр Полищук — политолог;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины;
  • Александр Савченко — экономист, финансист;
  • Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, в США отменили более 1000 рейсов из-за прекращения работы правительства. Если шатдаун продолжится и в ноябре, будет сокращаться еще 5% внутренних авиарейсов каждую неделю.

В то же время Дональд Трамп обещает раздавать деньги американцам. Каждый гражданин получит дивиденд минимум в 2000 долларов.

08:31 Гол Судакова и отраженный пенальти Трубина — оценки украинцев

08:06 Не работало трое суток — какая ситуация с метро в Харькове

08:00 Государственная помощь до 4500 грн — кто получит выплаты осенью

07:49 Сенат США проголосовал за финансирование правительства — детали

07:45 Как оформить проживание ребенка с бабушкой или дедушкой

07:30 Выплаты на детей — вопрос нацбезопасности — мнение нардепа

07:01 Денежные переводы по номеру телефона — что предлагает ПриватБанк

06:54 Не готовы воевать — эксперты насчитали кучу проблем в Бундесвере

06:35 Социальная пенсия — сколько получают украинцы без стажа в 2025

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

