Головна arrow Відео arrow CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE arrow
CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025 р. 08:00

Через урядовий шатдаун США тимчасово зупинили експорт зброї на понад 5 мільярдів доларів, що призначалась союзникам по НАТО та Україні. У Держдепі визнали, що така пауза шкодить не лише партнерам, а й американській оборонній промисловості.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 10 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Тібор Томпа — голова угорської громади;
  • Сергій Ярий — командир безпілотних систем 28 ОМБр;
  • Ярослав Макітра — політтехнолог;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Василь Пехньо — військовий оглядач журналіст;
  • Петро Поліщук — політолог;
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України;
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист;
  • Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". 

Нагадаємо, у США скасували понад 1000 рейсів через припинення роботи уряду. Якщо шатдаун продовжиться і в листопаді, скорочуватиметься ще 5% внутрішніх авіарейсів кожного тижня.

Водночас Дональд Трамп обіцяє роздавати гроші американцям. Кожен громадянин отримає дивіденд щонайменше у 2000 доларів.

