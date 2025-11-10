CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

Через урядовий шатдаун США тимчасово зупинили експорт зброї на понад 5 мільярдів доларів, що призначалась союзникам по НАТО та Україні. У Держдепі визнали, що така пауза шкодить не лише партнерам, а й американській оборонній промисловості.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 10 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Тібор Томпа — голова угорської громади;

Сергій Ярий — командир безпілотних систем 28 ОМБр;

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Василь Пехньо — військовий оглядач журналіст;

Петро Поліщук — політолог;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України;

Олександр Савченко — економіст, фінансист;

Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Нагадаємо, у США скасували понад 1000 рейсів через припинення роботи уряду. Якщо шатдаун продовжиться і в листопаді, скорочуватиметься ще 5% внутрішніх авіарейсів кожного тижня.

Водночас Дональд Трамп обіцяє роздавати гроші американцям. Кожен громадянин отримає дивіденд щонайменше у 2000 доларів.