Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE arrow
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text
обновлено:

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text
обновлено:

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025
Text
обновлено:

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text
обновлено:

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным ведомства, преступная организация систематически требовала и получала неправомерную выгоду от контрагентов НАЭК "Энергоатом".

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Сумма взяток составляла от 10% до 15% от стоимости контрактов, сообщили в НАБУ. Расследование установило, что такая практика продолжалась в течение значительного времени и охватывала многочисленные коммерческие сделки компании.

Сейчас детали дела уточняются, продолжается сбор доказательной базы и установление всех участников схемы.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

  • директор энергетических программ Центра Разумкова Омельченко Владимир;
  • Председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, адвокат Трохимец Александр;
  • исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Министр социальной политики Украины 2022- 2025, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович;
  • заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Часть записей уже обнародовали.

Как известно, сегодня с утра с обысками пришли к министру юстиции Герману Галущенко. До конца июля он возглавлял Минэнергетики.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

17:57 Украинцы могут зарабатывать на генераторах во время блэкаута

17:50 На улицу лучше не идти — Одессу завтра накроет непогода

17:50 САП начала расследование из-за возможной утечки данных НАБУ

17:50 Риски принятия наследства — когда лучше отказаться от имущества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:38 Коррупция в энергетике — США заинтересовались делом НАБУ

17:35 Зарплаты в армии США — сколько получают военные в 2025 году

17:25 Проблемы у нефтяной империи — Лукойл объявил о форс-мажоре

17:23 Залужный отреагировал на обвинения в подрыве Северных потоков

17:15 Депутат сравнил количество пленок Миндича с Санта-Барбарой

17:57 Украинцы могут зарабатывать на генераторах во время блэкаута

17:50 На улицу лучше не идти — Одессу завтра накроет непогода

17:50 САП начала расследование из-за возможной утечки данных НАБУ

17:50 Риски принятия наследства — когда лучше отказаться от имущества

17:38 Коррупция в энергетике — США заинтересовались делом НАБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Зарплаты в армии США — сколько получают военные в 2025 году

17:25 Проблемы у нефтяной империи — Лукойл объявил о форс-мажоре

17:23 Залужный отреагировал на обвинения в подрыве Северных потоков

17:15 Депутат сравнил количество пленок Миндича с Санта-Барбарой

17:02 В Украину хотели ввезти 14 тысяч марок с нацистской символикой

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13
Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2025 г. 18:09
Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

Трамп видит большой прогресс в окончании войны — эфир День.LIVE

7 ноября 2025 г. 13:00
Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

Индия почти остановила закупку российской нефти — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025 г. 8:00
Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

6 ноября 2025 г. 20:10
ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2025 г. 18:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации