Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным ведомства, преступная организация систематически требовала и получала неправомерную выгоду от контрагентов НАЭК "Энергоатом".

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Сумма взяток составляла от 10% до 15% от стоимости контрактов, сообщили в НАБУ. Расследование установило, что такая практика продолжалась в течение значительного времени и охватывала многочисленные коммерческие сделки компании.

Сейчас детали дела уточняются, продолжается сбор доказательной базы и установление всех участников схемы.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

директор энергетических программ Центра Разумкова Омельченко Владимир;

Председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, адвокат Трохимец Александр;

исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

Министр социальной политики Украины 2022- 2025, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович;

заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Часть записей уже обнародовали.

Как известно, сегодня с утра с обысками пришли к министру юстиции Герману Галущенко. До конца июля он возглавлял Минэнергетики.