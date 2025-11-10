Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным ведомства, преступная организация систематически требовала и получала неправомерную выгоду от контрагентов НАЭК "Энергоатом".
Сумма взяток составляла от 10% до 15% от стоимости контрактов, сообщили в НАБУ. Расследование установило, что такая практика продолжалась в течение значительного времени и охватывала многочисленные коммерческие сделки компании.
Сейчас детали дела уточняются, продолжается сбор доказательной базы и установление всех участников схемы.
Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Часть записей уже обнародовали.
Как известно, сегодня с утра с обысками пришли к министру юстиции Герману Галущенко. До конца июля он возглавлял Минэнергетики.