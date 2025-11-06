ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Европейский Союз рассматривает возможность создания совместного альянса с Украиной в сфере дронов. Это стало известно во время заседания комитета по обороне Европарламента со слов еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

По словам Кубилюса, случаи нарушения воздушного пространства стран ЕС беспилотниками становятся все более частыми. Дроны не только залетают в европейские пределы, но и мешают работе аэропортов, создавая серьезные риски для безопасности.

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат "Слуга Народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность" София Федина;

представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

Напомним, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев. В соседнем к Украине государстве решили не ждать инициативы Европейского Союза по "стене из дронов".

Великобритания готовится предоставить своим военным новые полномочия для уничтожения беспилотников. Речь идет о тех, которые представляют прямую угрозу оборонным объектам страны.