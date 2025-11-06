Видео
ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2025 г. 18:06

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025
18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

5 ноября 2025
19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Европейский Союз рассматривает возможность создания совместного альянса с Украиной в сфере дронов. Это стало известно во время заседания комитета по обороне Европарламента со слов еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

По словам Кубилюса, случаи нарушения воздушного пространства стран ЕС беспилотниками становятся все более частыми. Дроны не только залетают в европейские пределы, но и мешают работе аэропортов, создавая серьезные риски для безопасности.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность" София Федина;
  • представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

Напомним, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев. В соседнем к Украине государстве решили не ждать инициативы Европейского Союза по "стене из дронов".

Великобритания готовится предоставить своим военным новые полномочия для уничтожения беспилотников. Речь идет о тех, которые представляют прямую угрозу оборонным объектам страны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

