Україна
Головна arrow Відео arrow ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE
ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

06 листопада 2025 р. 18:06

Європейський Союз розглядає можливість створення спільного альянсу з Україною у сфері дронів. Це стало відомо під час засідання комітету з оборони Європарламенту зі слів єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

За словами Кубілюса, випадки порушення повітряного простору країн ЄС безпілотниками стають дедалі частішими. Дрони не лише залітають у європейські межі, а й заважають роботі аеропортів, створюючи серйозні ризики для безпеки.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;
  • народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • народний депутат України, партія "Європейська Солідарність" Софія Федина;
  • речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Нагадаємо, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців. В сусідній до України державі вирішили не чекати ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни з дронів".

Велика Британія готується надати своїм військовим нові повноваження для знищення безпілотників. Йдеться про ті, які становлять пряму загрозу оборонним об’єктам країни.

