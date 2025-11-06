ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз розглядає можливість створення спільного альянсу з Україною у сфері дронів. Це стало відомо під час засідання комітету з оборони Європарламенту зі слів єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

За словами Кубілюса, випадки порушення повітряного простору країн ЄС безпілотниками стають дедалі частішими. Дрони не лише залітають у європейські межі, а й заважають роботі аеропортів, створюючи серйозні ризики для безпеки.

Нагадаємо, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців. В сусідній до України державі вирішили не чекати ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни з дронів".

Велика Британія готується надати своїм військовим нові повноваження для знищення безпілотників. Йдеться про ті, які становлять пряму загрозу оборонним об’єктам країни.