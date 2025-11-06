Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Президент Америки Дональд Трамп заявил о возможном совместном плане ядерного разоружения США, Китая и России. Глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты лидируют среди ядерных держав.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 6 ноября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха;
- политтехнолог Олег Постернак;
- основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
- политолог Олег Саакян;
- представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.
О чем будут говорить будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Дональд Трамп заявил о возможном совместном плане ядерного разоружения США, Китая и России: "Посмотрим, сработает ли это";
- На Американском бизнес форуме в Майами Трамп заявил, что Соединенные Штаты лидируют среди ядерных держав.
Недавно Дональд Трамп рассказал, что Путин просил его "урегулировать" войну в Украине.
Также Трамп дал прогнозы относительно того, когда может закончиться полномасштабная война в Украине.