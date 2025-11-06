Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

Президент Америки Дональд Трамп заявив про можливий спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії. Глава Білого дому сказав, що Сполучені Штати лідирують серед ядерних держав.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 6 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха;

політтехнолог Олег Постернак;

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;

політолог Олег Саакян;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Дональд Трамп заявив про можливий спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії: "Побачимо, чи спрацює це";

На Американському бізнес форумі в Маямі Трамп заявив, що Сполучені Штати лідирують серед ядерних держав.

Нещодавно Дональд Трамп розповів, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україні.

Також Трамп дав прогнози щодо того, коли може закінчитися повномасштабна війна в Україні.