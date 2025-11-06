Відео
Україна
Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

06 листопада 2025 р. 13:10

13:10 Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE
5 листопада 2025

5 листопада 2025
19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE
4 листопада 2025

4 листопада 2025
18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

12:57 Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

08:00 Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE
3 листопада 2025

3 листопада 2025
17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

13:10 Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE
5 листопада 2025

5 листопада 2025
19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Президент Америки Дональд Трамп заявив про можливий спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії. Глава Білого дому сказав, що Сполучені Штати лідирують серед ядерних держав.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 6 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;
  • політолог Олег Саакян;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Про що  говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Дональд Трамп заявив про можливий спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії: "Побачимо, чи спрацює це";
  • На Американському бізнес форумі в Маямі Трамп заявив, що Сполучені Штати лідирують серед ядерних держав.

Нещодавно Дональд Трамп розповів, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україні.

Також Трамп дав прогнози щодо того, коли може закінчитися повномасштабна війна в Україні.

  

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:10 Трамп заявив про план ядерного роззброєння — ефір День.LIVE

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE
5 листопада

5 листопада
19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

