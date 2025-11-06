Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью arrow
Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

6 ноября 2025 г. 20:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text
обновлено:

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
Text
обновлено:

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Text
обновлено:

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025
Text
обновлено:

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Text

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025
Text

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поделился оптимистичным прогнозом относительно завершения войны и рассказал, как его регион сумел сдержать российское наступление на юге. В большом интервью он объяснил, почему Николаевщина остается ключевым форпостом обороны и экономического возрождения Украины.

Об этом и другом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Николаевщина во время войны: перспективы

Во время разговора Виталий Ким отметил, что именно Николаевская область стала решающим барьером для российских войск, которые планировали прорыв в направлении Одессы. Он отметил, что на николаевском направлении было ликвидировано восемь российских генералов. По его словам, благодаря мужеству военных и слаженной работе местных властей удалось отбить атаки и стабилизировать ситуацию на южном фронте. Он также выразил уверенность, что сейчас Украина имеет реальный шанс приблизить победу.

Кроме военных тем, Ким рассказал о перспективах развития бизнеса и восстановления экономики региона, в частности о потенциале Николаевских портов и судостроительной отрасли. Он подчеркнул, что юг Украины требует больших инвестиций и государственной поддержки, ведь именно здесь формируется новая инфраструктура после войны. Также глава области заверил, что Николаев готов к отопительному сезону и активно работает над ликвидацией последствий боевых действий.

Напомним, что голливудская звезда Анджелина Джоли посетила Николаев, где пообщалась с медиками, волонтерами и местными семьями, поддержав украинцев в самое сложное время.

Ранее мы также информировали, что Николаевщина готовится к тяжелой зиме на фоне роста атак дронов и авиабомб, переходя на альтернативные источники тепла для сохранения работы критической инфраструктуры.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:55 Зеленский объявил о договоренностях с Болгарией по энергетике

20:53 Медики спасли воина под огнем — Зеленский отметил героев

20:46 Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра

20:24 Учителям дадут по 1,5 тыс. грн — как можно потратить деньги

20:12 Обновление в Дії — как исправить ошибку в адресе проживания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:11 Зеленский анонсировал увеличение финансирования бригад на фронте

Text

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

20:00 Какие патологии суставов и костей дают право не служить в ВСУ

19:56 Обстрел Днепра — возросло количество пострадавших от атаки РФ

19:40 Владельцам некоторых авто грозят штрафы — кого касается

20:55 Зеленский объявил о договоренностях с Болгарией по энергетике

20:53 Медики спасли воина под огнем — Зеленский отметил героев

20:46 Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра

20:24 Учителям дадут по 1,5 тыс. грн — как можно потратить деньги

20:12 Обновление в Дії — как исправить ошибку в адресе проживания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:11 Зеленский анонсировал увеличение финансирования бригад на фронте

20:00 Какие патологии суставов и костей дают право не служить в ВСУ

19:56 Обстрел Днепра — возросло количество пострадавших от атаки РФ

19:40 Владельцам некоторых авто грозят штрафы — кого касается

19:35 Сколько рыбы можно поймать за день без нарушения закона в 2025

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

Text

20:10 Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Text

18:06 ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Text

08:00 Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

5 ноября
Text

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС создаст дроновый альянс с Украиной — эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2025 г. 18:06
Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

Трамп заявил о плане ядерного разоружения — эфир День.LIVE

6 ноября 2025 г. 13:10
Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025 г. 8:00
Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

5 ноября 2025 г. 19:00
В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

5 ноября 2025 г. 17:50
Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

5 ноября 2025 г. 13:01
Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025 г. 8:00
ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2025 г. 18:04

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации