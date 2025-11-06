Ким о Николаеве, остановившем наступление на Одессу — интервью

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поделился оптимистичным прогнозом относительно завершения войны и рассказал, как его регион сумел сдержать российское наступление на юге. В большом интервью он объяснил, почему Николаевщина остается ключевым форпостом обороны и экономического возрождения Украины.

Об этом и другом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Николаевщина во время войны: перспективы

Во время разговора Виталий Ким отметил, что именно Николаевская область стала решающим барьером для российских войск, которые планировали прорыв в направлении Одессы. Он отметил, что на николаевском направлении было ликвидировано восемь российских генералов. По его словам, благодаря мужеству военных и слаженной работе местных властей удалось отбить атаки и стабилизировать ситуацию на южном фронте. Он также выразил уверенность, что сейчас Украина имеет реальный шанс приблизить победу.

Кроме военных тем, Ким рассказал о перспективах развития бизнеса и восстановления экономики региона, в частности о потенциале Николаевских портов и судостроительной отрасли. Он подчеркнул, что юг Украины требует больших инвестиций и государственной поддержки, ведь именно здесь формируется новая инфраструктура после войны. Также глава области заверил, что Николаев готов к отопительному сезону и активно работает над ликвидацией последствий боевых действий.

Напомним, что голливудская звезда Анджелина Джоли посетила Николаев, где пообщалась с медиками, волонтерами и местными семьями, поддержав украинцев в самое сложное время.

Ранее мы также информировали, что Николаевщина готовится к тяжелой зиме на фоне роста атак дронов и авиабомб, переходя на альтернативные источники тепла для сохранения работы критической инфраструктуры.