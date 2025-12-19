Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

19 декабря 2025 г. 18:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский официально анонсировал запланированные переговоры между Украиной и США. Эти двусторонние консультации, как ожидается, будут посвящены ключевым вопросам стратегического сотрудничества, включая дальнейшую военную и финансовую помощь, усиление санкционного давления на агрессора, а также обсуждение Формулы мира.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 19 декабря.

Гости эфира Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне;
  • Руслан Горбенко — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Иван Крулько — народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета;
  • Олег Дунда — народный депутат "Слуга народа";
  • Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал переговоры Украины и США. В эти выходные состоится встреча украинской и американской делегаций в США.

В то же время Рустем Умеров сообщил, что новый раунд консультаций Украины и США уже стартовал. В переговорах Украину также представляет руководитель Генштаба Андрей Гнатов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

18:06 Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали

18:04 Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши — детали

17:58 Зеленский сделал заявление об участии Польши в приближении мира

17:58 КПП загружены — на границе с Польшей значительно выросли очереди

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Тариф на тепло в январе — сколько будут платить одесситы

17:35 Стартовал новый раунд консультаций Украины и США — Умеров

17:33 Зеленский в Польше возложил венок на могилу неизвестного солдата

17:19 Киевсовет просит Раду изменить сумму налога для арендодателей

17:12 Парижская роскошь — сколько должна зарабатывать Эмили из сериала

18:06 Польша подтвердила стратегическую поддержку Украины — детали

18:04 Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши — детали

17:58 Зеленский сделал заявление об участии Польши в приближении мира

17:58 КПП загружены — на границе с Польшей значительно выросли очереди

17:50 Тариф на тепло в январе — сколько будут платить одесситы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Стартовал новый раунд консультаций Украины и США — Умеров

17:33 Зеленский в Польше возложил венок на могилу неизвестного солдата

17:19 Киевсовет просит Раду изменить сумму налога для арендодателей

17:12 Парижская роскошь — сколько должна зарабатывать Эмили из сериала

17:07 Нас двоих не победить — Зеленский оценил визит в Польшу

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

19 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

19 декабря 2025 г. 11:07
США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 декабря 2025 г. 18:00
Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

18 декабря 2025 г. 14:54
ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

18 декабря 2025 г. 13:30
Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

18 декабря 2025 г. 9:20
Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации