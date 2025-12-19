Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский официально анонсировал запланированные переговоры между Украиной и США. Эти двусторонние консультации, как ожидается, будут посвящены ключевым вопросам стратегического сотрудничества, включая дальнейшую военную и финансовую помощь, усиление санкционного давления на агрессора, а также обсуждение Формулы мира.
Гости сегодняшнего эфира:
- Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне;
- Руслан Горбенко — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Иван Крулько — народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета;
- Олег Дунда — народный депутат "Слуга народа";
- Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал переговоры Украины и США. В эти выходные состоится встреча украинской и американской делегаций в США.
В то же время Рустем Умеров сообщил, что новый раунд консультаций Украины и США уже стартовал. В переговорах Украину также представляет руководитель Генштаба Андрей Гнатов.