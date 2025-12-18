Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в Европейский союз может произойти быстрее. Однако решающим фактором остается политическая воля лидеров ЕС и отсутствие искусственного блокирования со стороны отдельных государств-членов.

Владимир Зеленский выступил с речью на саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря. В своей речи глава государства отметил, что Украина выполняет все необходимые законодательные требования и внедряет реформы на пути к членству в ЕС. Зеленский также отметил, что евроинтеграция является составляющей системы безопасности Украины, а процесс вступления должен иметь четкие сроки и не зависеть от внешнего давления.

народный депутат, партия "Голос" Ярослав Железняк;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;

генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;

народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цимбалюк.

