Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

В Брюсселе начинается двухдневная встреча глав государств и правительств Европейского Союза, которая может иметь определяющее значение для дальнейших решений ЕС. Ожидается, что участие в саммите примет президент Украины Владимир Зеленский.

Прямую трансляцию смотрите на Новини.LIVE.

Зеленский прибыл в Брюссель

Одной из центральных тем переговоров станет дальнейшая судьба замороженных российских активов. Лидеры ЕС будут обсуждать возможность их использования для формирования финансового механизма поддержки Украины, в частности в формате репарационного кредита.

Кроме этого, на повестке дня будет и вопрос усиления оборонных возможностей Европейского Союза, расширения блока и формирования долгосрочного бюджета. Ожидается, что дискуссии коснутся как финансирования безопасности, так и стратегических решений.

Напомним, вчера, 17 декабря, Владимир Зеленский сделал заявление о намерениях России продолжать войну дальше. Также глава государства раскрыл детали о сотрудничестве между Украиной и Нидерландами.