Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 16 декабря совершил рабочий визит в Нидерланды. Во время поездки ключевое внимание планируют уделить вопросам безопасности сотрудничества между двумя странами, восстановлению украинской инфраструктуры, поврежденной в результате войны, а также дальнейшему усилению международного давления на Российскую Федерацию.

Владимир Зеленский выступает в Нидерландах с призывом усилить безопасность Украины

Одним из центральных пунктов программы визита станет выступление Владимира Зеленского перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов, где он должен очертить актуальные потребности Украины и дальнейшие шаги во взаимодействии с международными партнерами.

