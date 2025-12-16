Видео
Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

16 декабря 2025 г. 12:10

12:10 Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025
17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025
21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

12:10 Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025
17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 16 декабря совершил рабочий визит в Нидерланды. Во время поездки ключевое внимание планируют уделить вопросам безопасности сотрудничества между двумя странами, восстановлению украинской инфраструктуры, поврежденной в результате войны, а также дальнейшему усилению международного давления на Российскую Федерацию.

Прямую трансляцию выступления смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Владимир Зеленский выступает в Нидерландах с призывом усилить безопасность Украины

Одним из центральных пунктов программы визита станет выступление Владимира Зеленского перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов, где он должен очертить актуальные потребности Украины и дальнейшие шаги во взаимодействии с международными партнерами.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказывался о пунктах мирного плана, которые вредят Украине и удалось ли их устранить.

В начале декабря Нидерланды также объявляли о передаче пакета помощи Украине.

13:05 Временное облегчение для метеозависимых — прогноз магнитных бурь

13:00 Доллар сломал привычный сценарий — какой курс на черном рынке

12:55 Уничтожение подводной лодки в Черном море — угроза для Одесчины

12:39 Цены на уран на пике из-за ИИ — АЭС готовятся к дефициту

12:35 Сколько стоит качественная икра — ценовые ориентиры в 2025 году

12:34 Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа в Берлине

12:33 Образовались пробки — какие КПП самые загруженные сегодня

12:33 Зеленский встретился с президентом Молдовы — о чем говорили

12:30 Украина будет производить дроны вместе с Нидерландами

12:26 Зеленский сказал, сколько людей ежемесячно теряет РФ на войне

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

12:10 Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря
17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

