Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 декабря посетил Купянск Харьковской области. Вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским он встретился там с украинскими бойцами.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Венгрия протестует против того, что послы стран ЕС сделали возможным бессрочное замораживание активов РФ. Центробанк РФ подает в российский суд иск против бельгийского депозитария Euroclear.

В то же время Кильский институт отметил, что Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны.

Кроме того, стало известно, что "Слуга народа" будет выбирать нового председателя партии на съезде 17 декабря.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Андрей Ильенко — офицер 3-го баталйьону "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Олег Постернак — политтехнолог;

Владимир Фесенко — политолог;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Напомним, что Зеленский вместе с Сырским встретился с бойцами ВСУ в Купянске — они поздравили воинов с Днем Сухопутных войск.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с воинами во время своего визита в Купянск и заслушал доклад о ситуации в городе — сейчас там продолжается зачистка от российских оккупантов.