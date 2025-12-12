Видео
Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

12 декабря 2025 г. 17:52

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 декабря посетил Купянск Харьковской области. Вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским он встретился там с украинскими бойцами.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Венгрия протестует против того, что послы стран ЕС сделали возможным бессрочное замораживание активов РФ. Центробанк РФ подает в российский суд иск против бельгийского депозитария Euroclear.

В то же время Кильский институт отметил, что Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны.

Кроме того, стало известно, что "Слуга народа" будет выбирать нового председателя партии на съезде 17 декабря.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Андрей Ильенко — офицер 3-го баталйьону "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Владимир Фесенко — политолог;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Напомним, что Зеленский вместе с Сырским встретился с бойцами ВСУ в Купянске — они поздравили воинов с Днем Сухопутных войск.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с воинами во время своего визита в Купянск и заслушал доклад о ситуации в городе — сейчас там продолжается зачистка от российских оккупантов.

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12 декабря 2025 г. 13:07
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

11 декабря 2025 г. 13:13
ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025 г. 8:00
Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

10 декабря 2025 г. 19:00
Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

10 декабря 2025 г. 17:50
Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

10 декабря 2025 г. 13:14

