Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

В Генштабе Вооруженных сил Польши сообщили, что сейчас продолжаются переговоры с украинской стороной о возможности передачи истребителей МиГ-29. Известно, что решение пока не принято, но активно обсуждается.

Напомним, 17 ноября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна получит 100 истребителей Rafale.

Ранее глава государства сообщил, когда в Украину прибудут первые самолеты JAS 39 Gripen.