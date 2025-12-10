Видео
Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

10 декабря 2025 г. 13:14

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, военный эксперт Иван Ступак, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, политолог Сергей Таран, политолог Максим Несвитайлов, почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, доктор социологических наук Александр Шульга и синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

В Генштабе Вооруженных сил Польши сообщили, что сейчас продолжаются переговоры с украинской стороной о возможности передачи истребителей МиГ-29. Известно, что решение пока не принято, но активно обсуждается.

Напомним, 17 ноября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна получит 100 истребителей Rafale.

Ранее глава государства сообщил, когда в Украину прибудут первые самолеты JAS 39 Gripen.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025 г. 8:00
Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

9 декабря 2025 г. 17:51
Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

9 декабря 2025 г. 16:05
Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

9 декабря 2025 г. 13:00
Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2025 г. 8:00
Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

8 декабря 2025 г. 18:03
Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

8 декабря 2025 г. 14:00
Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

8 декабря 2025 г. 13:09

