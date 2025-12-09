Видео
Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

9 декабря 2025 г. 16:05

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, начал рабочий визит в Италию. Он является финальным этапом его европейского турне после встреч в Лондоне и Брюсселе.

Посмотреть прямой эфир визита Владимира Зеленского в Италию можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Визит Зеленского в Италию

В Риме у Зеленского запланированы переговоры с президентом и премьер-министром Италии.

Во время встреч планируют рассмотреть вопрос об очередном пакете военной помощи, экономической поддержке, а также согласование позиции Италии относительно окончательного варианта украинского мирного плана, который Киев должен передать США сегодня.

Напомним, 9 декабря украинский лидер провел частную аудиенцию с Папой Римским Львом XIV, которая длилась около 30 минут.

Впоследствии Зеленский сообщил, что обсудил с Папой Римским Львом ХIV возвращение украинских детей, которых похитили Россия.

