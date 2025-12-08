Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

В понедельник, 8 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами. Переговоры проходят в столице Великобритании — Лондоне.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Онлайн-трансляция визита Зеленского в Лондон

Глава государства Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и лидером Германии Фридрихом Мерцом. Европейские лидеры обсудят ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины. Кроме того, во время встречи речь пойдет о ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки относительно нового предложения о завершении войны в Украине. Европа планирует найти общий план, чтобы давить на Россию. Лидеры стремятся найти рычаги, которые заставят оккупанта прекратить боевые действия в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, с кем планирует встретиться Владимир Зеленский в Лондоне. Во время визита обсудят новое мирное предложение США.

Также мы рассказывали о том, что Президент Украины анонсировал дипломатическую неделю. Состоится ряд встреч с европейскими чиновниками.