ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE
ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2025 г. 8:00

Комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс отметил, что Европейский Союз должен перейти от пассивного наблюдения к активным действиям и создать собственный мирный план по Украине. По его словам, такая потребность возникла после того, как Соединенные Штаты вместе с российской стороной подготовили 28 пунктов мирных договоренностей без привлечения европейских представителей.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Говорить на актуальные темы в студии Ранок.LIVE сегодня будут:

  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;
  • представитель Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук;
  • Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
  • основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

Напомним, в Майами завершились переговоры украинской делегации с представителями США по завершению войны.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз планирует внести Россию в "черный список".

Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

4 декабря 2025 г. 18:00
Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

4 декабря 2025 г. 13:00
В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2025 г. 8:00
На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

3 декабря 2025 г. 19:06
Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

3 декабря 2025 г. 17:57
Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

3 декабря 2025 г. 17:09
Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

3 декабря 2025 г. 13:05
НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2025 г. 8:00

