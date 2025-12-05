ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

Комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс отметил, что Европейский Союз должен перейти от пассивного наблюдения к активным действиям и создать собственный мирный план по Украине. По его словам, такая потребность возникла после того, как Соединенные Штаты вместе с российской стороной подготовили 28 пунктов мирных договоренностей без привлечения европейских представителей.
Напомним, в Майами завершились переговоры украинской делегации с представителями США по завершению войны.
Кроме того, стало известно, что Евросоюз планирует внести Россию в "черный список".