ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

Комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс отметил, что Европейский Союз должен перейти от пассивного наблюдения к активным действиям и создать собственный мирный план по Украине. По его словам, такая потребность возникла после того, как Соединенные Штаты вместе с российской стороной подготовили 28 пунктов мирных договоренностей без привлечения европейских представителей.

командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;

представитель Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук;

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;

основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;

кандидат политических наук Роман Кисленко;

специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

Напомним, в Майами завершились переговоры украинской делегации с представителями США по завершению войны.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз планирует внести Россию в "черный список".