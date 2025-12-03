НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали командир роты ударных наземных роботизированных комплексов Третьей ОШБр с позывным "Макар", директор Института мировой политики Евгений Магда, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, политолог Игорь Когут, городской голова Николаева Александр Сенкевич, нардеп Сергей Соболев, военный эксперт Иван Тимочко и директор Центра военной травмы Superhumans Ольга Руднева.

Гости эфира обсудят заявление европейских союзников по НАТО, что несмотря на поддержку дипломатических усилий, они сомневаются в их результативности из-за непоколебимой позиции России.

Они считают нынешний момент в дипломатии критическим. В случае, если мирные переговоры провалятся, европейские партнеры Украины имеют четкий "план Б". Документ заключается в резком увеличении поддержки Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, когда будет рассматриваться вопрос вступления Украины в Альянс.

Также украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что новая версия мирного плана США короче предыдущего варианта.