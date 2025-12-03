Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE arrow
НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Text

08:00 Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2025
Text

18:10 Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 ноября 2025
Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали командир роты ударных наземных роботизированных комплексов Третьей ОШБр с позывным "Макар", директор Института мировой политики Евгений Магда, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, политолог Игорь Когут, городской голова Николаева Александр Сенкевич, нардеп Сергей Соболев, военный эксперт Иван Тимочко и директор Центра военной травмы Superhumans Ольга Руднева.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление европейских союзников по НАТО, что несмотря на поддержку дипломатических усилий, они сомневаются в их результативности из-за непоколебимой позиции России.

Они считают нынешний момент в дипломатии критическим. В случае, если мирные переговоры провалятся, европейские партнеры Украины имеют четкий "план Б". Документ заключается в резком увеличении поддержки Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, когда будет рассматриваться вопрос вступления Украины в Альянс.

Также украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что новая версия мирного плана США короче предыдущего варианта.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — кому обещают 10,8 тыс. грн в декабре

08:00 Годовщина открытия Северного моста — чем он особенный

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

07:53 В ЕС установили дату полного отказа от российского газа

07:40 В Динамо Костюку поставили условия, чтобы сохранить должность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 Россия не сможет продолжать войну еще 4-5 лет, — Рубио

07:30 Как продвигаются переговоры с МВФ — подробности от Минфина

07:15 Украинцы могут заработать менее 6 000 грн в декабре — причины

07:14 Рубио сказал, смогут ли США финансировать Украину

07:01 Старые карты ПриватБанка — клиентам назвали одну проблему

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — кому обещают 10,8 тыс. грн в декабре

08:00 Годовщина открытия Северного моста — чем он особенный

07:53 В ЕС установили дату полного отказа от российского газа

07:40 В Динамо Костюку поставили условия, чтобы сохранить должность

07:35 Россия не сможет продолжать войну еще 4-5 лет, — Рубио

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Как продвигаются переговоры с МВФ — подробности от Минфина

07:15 Украинцы могут заработать менее 6 000 грн в декабре — причины

07:14 Рубио сказал, смогут ли США финансировать Украину

07:01 Старые карты ПриватБанка — клиентам назвали одну проблему

07:00 Мбаппе идет на конфликт с Реалом — он против кандидатуры тренера

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 декабря
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 18:39
Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2025 г. 18:03
Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 16:45
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00
Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

1 декабря 2025 г. 18:10
Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

1 декабря 2025 г. 13:13
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

1 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации