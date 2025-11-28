Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE arrow
Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

28 ноября 2025 г. 21:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2025
Text

18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025
Text

19:00 Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

Text

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2025
Text

18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, увеличение зарплат и проблему коррупции.

Посмотреть интервью с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Среди тем интервью:

  • Как война тормозит рынок труда;
  • Могут ли женщины работать в "мужских" профессиях;
  • Каков размер убытков от войны;
  • Как детенизация повысит зарплаты и пенсии;
  • Как прошли обыски у Андрея Ермака.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор остается в тени. Сейчас фиксируется все большее измельчение на ФЛП.

А также Гетманцев рассказывал, что в Украине увеличился нелегальный рынок табака до 16%.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

01:41 В Киеве горит высотка и ранен ребенок

01:36 На Одесчине военный дважды нарушил решение суда — как наказали

01:07 В Киеве прогремели и Днепре прогремели мощные взрывы

00:49 В Киеве из-за атаки РФ поврежден жилой дом

00:33 В Киеве прогремели взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 ТЦК вызывает на ВВК студента с отсрочкой — важные нюансы

00:07 Вместо Ермака — кто поедет на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа

28 ноября

23:59 Динамо опубликовало заявление по пророссийским фанам Омонии

23:53 Масштабы впечатляют — Сырский опроверг фейки РФ по Купянску

23:48 Россию не избрали в Совет Международной морской организации ООН

01:41 В Киеве горит высотка и ранен ребенок

01:36 На Одесчине военный дважды нарушил решение суда — как наказали

01:07 В Киеве прогремели и Днепре прогремели мощные взрывы

00:49 В Киеве из-за атаки РФ поврежден жилой дом

00:33 В Киеве прогремели взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 ТЦК вызывает на ВВК студента с отсрочкой — важные нюансы

00:07 Вместо Ермака — кто поедет на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа

28 ноября

23:59 Динамо опубликовало заявление по пророссийским фанам Омонии

23:53 Масштабы впечатляют — Сырский опроверг фейки РФ по Купянску

23:48 Россию не избрали в Совет Международной морской организации ООН

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября
Text

18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

28 ноября 2025 г. 18:24
США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

28 ноября 2025 г. 13:02
Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2025 г. 8:00
Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

27 ноября 2025 г. 18:09
США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

27 ноября 2025 г. 13:10
ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2025 г. 8:00
Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

26 ноября 2025 г. 19:00
Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

26 ноября 2025 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации