Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, увеличение зарплат и проблему коррупции.

Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Среди тем интервью:

Как война тормозит рынок труда;

Могут ли женщины работать в "мужских" профессиях;

Каков размер убытков от войны;

Как детенизация повысит зарплаты и пенсии;

Как прошли обыски у Андрея Ермака.

Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор остается в тени. Сейчас фиксируется все большее измельчение на ФЛП.

А также Гетманцев рассказывал, что в Украине увеличился нелегальный рынок табака до 16%.