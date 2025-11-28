Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, увеличение зарплат и проблему коррупции.
Посмотреть интервью с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE
Среди тем интервью:
- Как война тормозит рынок труда;
- Могут ли женщины работать в "мужских" профессиях;
- Каков размер убытков от войны;
- Как детенизация повысит зарплаты и пенсии;
- Как прошли обыски у Андрея Ермака.
Напомним, Гетманцев заявил, что гостиничный бизнес Украины до сих пор остается в тени. Сейчас фиксируется все большее измельчение на ФЛП.
А также Гетманцев рассказывал, что в Украине увеличился нелегальный рынок табака до 16%.