Бюджет Киева на паузе и блекауте — эфир Київський час

Бюджет Киева на паузе и блекауте — эфир Київський час

26 ноября 2025 г. 19:00

В Киеве на счетах города до сих пор остаются более 15 млрд грн, которые могли бы быть направлены на важные нужды столицы. Эти средства могли бы помочь в установлении и ремонте лифтов, приобретении генераторов, поддержке военных, строительстве подземных школ и восстановлении жилья, учитывая уроки, полученные во время восстановления харьковской Салтовки.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 26 ноября, в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • CEO маркетингового агентства Юрий Капишинский;
  • депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Работает ли система помощи от городской власти?
  • Какая главная проблема с электроэнергией в Киеве?
  • Уместно ли устанавливать елку и открывать ярмарки, катки?
  • На что можно и нужно было бы использовать неизрасходованные деньги Киева?

Напомним, ранее Укрэнерго опубликовало графики отключения света на 26 ноября. Они будут действовать во всех областях.

Кроме того, 25 ноября российские войска совершили шестую атаку на энергообъекты Украины за последние два месяца. Ситуация остается сложной.

