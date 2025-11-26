Видео
Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп надеется ну встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это произойдет только тогда, когда соглашение о мире будет окончательным, или на решающем этапе.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 26 ноября.

О чем эфир

Дональд Трамп заявил, что его команда достигла огромного прогресса в деле прекращения войны, а первоначальный план из 28 пунктов доработали с участием Украины и РФ. В частности, Трамп поручил спецпосланнику Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в ближайшее время, а министру армии США Дэну Дрисколу — с украинской стороной. После достижения мирного соглашения Трамп надеется на встречу с Зеленским и Путиным.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Роман Писаренко — лейтенант, начальник отделения коммуникаций 79 бригады ДШВ,
  • Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований,
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований,
  • Олег Стрелка — спикер ГУ ГСЧС в Сумской области,
  • Богдан Петренко — начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады,
  • Андрей Миселюк — политолог,
  • Ярослав Божко — политический консультант,
  • Алексей Ижак — эксперт,
  • Юлия Степанюк — начальница отделения коммуникаций 114 ОВМБр.

Напомним, ранее Европа предложила свой мирный план для Украины. Он состоит из 24 пунктов и больше учитывает интересы Киева.

В то же время Bloomberg узнал, что мирный план США вероятно, составили помощники Путина. Об этом свидетельствует расшифровка разговора между помощником Путина Юрием Ушаковым и российским посланником Кириллом Дмитриевым.

06:25 Погода в Украине сегодня — где будет до +17 °С

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

Text

