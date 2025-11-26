Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп надеется ну встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это произойдет только тогда, когда соглашение о мире будет окончательным, или на решающем этапе.

Дональд Трамп заявил, что его команда достигла огромного прогресса в деле прекращения войны, а первоначальный план из 28 пунктов доработали с участием Украины и РФ. В частности, Трамп поручил спецпосланнику Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в ближайшее время, а министру армии США Дэну Дрисколу — с украинской стороной. После достижения мирного соглашения Трамп надеется на встречу с Зеленским и Путиным.

Роман Писаренко — лейтенант, начальник отделения коммуникаций 79 бригады ДШВ,

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований,

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований,

Олег Стрелка — спикер ГУ ГСЧС в Сумской области,

Богдан Петренко — начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады,

Андрей Миселюк — политолог,

Ярослав Божко — политический консультант,

Алексей Ижак — эксперт,

Юлия Степанюк — начальница отделения коммуникаций 114 ОВМБр.

Напомним, ранее Европа предложила свой мирный план для Украины. Он состоит из 24 пунктов и больше учитывает интересы Киева.

В то же время Bloomberg узнал, что мирный план США вероятно, составили помощники Путина. Об этом свидетельствует расшифровка разговора между помощником Путина Юрием Ушаковым и российским посланником Кириллом Дмитриевым.