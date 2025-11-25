Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

В ночь на 25 ноября Киев пережил масштабную ракетно-пушечную атаку. По столице одновременно били дроны-камикадзе, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Удар был направлен именно на Киев, без распыления по другим регионам. Известно о пострадавших и по меньшей мере семерых погибших, ведь из-за обстрела повреждены жилые дома. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали фото последствий массированной атаки России по Киеву в ночь на 25 ноября.
Также российские войска атаковали в Одесской области портовую инфраструктуру. Известно о последствиях. Тем временем в Минэнерго предупредили об отключении электроэнергии из-за атак России по энергообъектам.