Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

В ночь на 25 ноября Киев пережил масштабную ракетно-пушечную атаку. По столице одновременно били дроны-камикадзе, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Удар был направлен именно на Киев, без распыления по другим регионам. Известно о пострадавших и по меньшей мере семерых погибших, ведь из-за обстрела повреждены жилые дома. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Приглашенные гости:

Олег Саакян, политолог;

Павел Петров, спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве;

Валерий Романенко, авиационный эксперт;

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах;

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.

Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали фото последствий массированной атаки России по Киеву в ночь на 25 ноября.

Также российские войска атаковали в Одесской области портовую инфраструктуру. Известно о последствиях. Тем временем в Минэнерго предупредили об отключении электроэнергии из-за атак России по энергообъектам.