Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE arrow
Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

25 ноября 2025 г. 13:24

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Text

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025
Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Text

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025
Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

В ночь на 25 ноября Киев пережил масштабную ракетно-пушечную атаку. По столице одновременно били дроны-камикадзе, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Удар был направлен именно на Киев, без распыления по другим регионам. Известно о пострадавших и по меньшей мере семерых погибших, ведь из-за обстрела повреждены жилые дома. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE с 13:00 до 16:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 25 ноября

Приглашенные гости:

  • Олег Саакян, политолог;
  • Павел Петров, спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве;
  • Валерий Романенко, авиационный эксперт;
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах;
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.

Напомним, корреспонденты Новини.LIVE показали фото последствий массированной атаки России по Киеву в ночь на 25 ноября.

Также российские войска атаковали в Одесской области портовую инфраструктуру. Известно о последствиях. Тем временем в Минэнерго предупредили об отключении электроэнергии из-за атак России по энергообъектам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:44 Макрон назвал следующий шаг после подписания мирного плана

13:42 Быстрый интернет станет доступнее — Зеленский подписал закон

13:39 Россияне тестируют новые тактики атак — как запускали дроны ночью

13:25 Успешная операция украинских сил — удары по порту Новороссийск

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:15 В ВСУ опровергли заявления РФ о "зачистке" Константиновки

13:02 Новая почта изменит цены на доставку — тарифы с 1 декабря

12:58 Носит лазерное оружие — ВСУ поразили российский самолет А-60

12:53 Спасатели Одессы показали, как спасают жизни вне вызовов

12:52 Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих

13:44 Макрон назвал следующий шаг после подписания мирного плана

13:42 Быстрый интернет станет доступнее — Зеленский подписал закон

13:39 Россияне тестируют новые тактики атак — как запускали дроны ночью

13:25 Успешная операция украинских сил — удары по порту Новороссийск

13:15 В ВСУ опровергли заявления РФ о "зачистке" Константиновки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:02 Новая почта изменит цены на доставку — тарифы с 1 декабря

12:58 Носит лазерное оружие — ВСУ поразили российский самолет А-60

12:53 Спасатели Одессы показали, как спасают жизни вне вызовов

12:52 Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих

12:51 Украина и США достигли понимания в Женеве — детали от Умерова

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Text

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября
Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025 г. 8:00
План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

24 ноября 2025 г. 17:50
Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

24 ноября 2025 г. 13:43
Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025 г. 8:00
Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

23 ноября 2025 г. 12:00
Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21 ноября 2025 г. 21:40
Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

21 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2025 г. 18:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации