Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE
Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

24 ноября 2025 г. 13:43

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025
17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

США и Украина обнародовали согласованное заявление после переговоров в Женеве, подтвердив, что любой будущий договор должен базироваться на безусловном уважении к украинскому суверенитету. Обе стороны подчеркнули, что дальнейшие обсуждения американского "мирного плана" будут продолжаться в конструктивной атмосфере и с соблюдением взаимного уважения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет Виктория Вдовиченко;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Гончарук Валерий;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно "мирного плана" и отметил, что сейчас "критический момент".

Стало известно, соответствует ли текущий "мирный план" лидера США Дональда Трампа интересам Украины.

13:59 Новые правила Национального кэшбэка — что меняется

13:56 Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах по Украине

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

13:43 Экс-глава одесской налоговой скрывал активы — возбуждено дело

13:34 Цены на нефть резко изменились после плана Трампа — что произошло

13:34 Правительство прекращает выплаты "Нацкэшбека" — названа дата

13:30 Мошенники строят схемы на идентификации пенсионеров — детали

13:26 Отключение света — когда ожидать улучшения ситуации

13:21 Молдова повышает минималку — какую сумму будут платить

13:00 Зимняя тысяча от Укрпочты — где уже можно получить помощь

13:59 Новые правила Национального кэшбэка — что меняется

13:56 Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах по Украине

13:43 Экс-глава одесской налоговой скрывал активы — возбуждено дело

13:34 Цены на нефть резко изменились после плана Трампа — что произошло

13:34 Правительство прекращает выплаты "Нацкэшбека" — названа дата

13:30 Мошенники строят схемы на идентификации пенсионеров — детали

13:26 Отключение света — когда ожидать улучшения ситуации

13:21 Молдова повышает минималку — какую сумму будут платить

13:00 Зимняя тысяча от Укрпочты — где уже можно получить помощь

12:58 Квартиру, в которую влетел шахед в Одессе, выставили на продажу

12:31 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября
12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября
21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025 г. 8:00
Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

23 ноября 2025 г. 12:00
Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21 ноября 2025 г. 21:40
Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

21 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2025 г. 18:06
Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

21 ноября 2025 г. 13:09
Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2025 г. 8:00
Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

20 ноября 2025 г. 17:59

