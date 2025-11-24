Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

США и Украина обнародовали согласованное заявление после переговоров в Женеве, подтвердив, что любой будущий договор должен базироваться на безусловном уважении к украинскому суверенитету. Обе стороны подчеркнули, что дальнейшие обсуждения американского "мирного плана" будут продолжаться в конструктивной атмосфере и с соблюдением взаимного уважения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет Виктория Вдовиченко;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Гончарук Валерий;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно "мирного плана" и отметил, что сейчас "критический момент".

Стало известно, соответствует ли текущий "мирный план" лидера США Дональда Трампа интересам Украины.