Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сделала новое заявление относительно войны в Украине. Это произошло после ее встречи с министрами иностранных дел стран ЕС.

Кайя Каллас с заявлением по Украине

Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает все шаги, направленные на установление справедливого и прочного мира в Украине.

При этом, реализация любого мирного плана невозможна без активного участия как украинцев, так и европейцев.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон и в дальнейшем будет работать над поиском потенциальных путей завершения войны в Украине. Американская дипломатия будет рассматривать различные варианты урегулирования и принимать во внимание позиции всех участников конфликта.

Издание Politico 19 ноября написало, что в Белом доме рассчитывают согласовать "мирный план" по Украине уже до конца этого месяца.